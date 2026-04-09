След като Тръмп "овърша": Протести във Венецуела заради глад (ВИДЕО)

09 април 2026, 23:15 часа 538 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Стотици венецуелски държавни работници и пенсионери излязоха на протест в Каракас, за да поискат по-високи заплати и увеличение на пенсиите на фона на галопиращата инфлация в страната и на възнагражденията, които, според протестиращите, стигат колкото да умреш по-бавно от глад. Венецуелските сили за сигурност използваха сълзотворен газ и употребиха сила срещу тълпата, за да разпръснат демонстрантите близо до ключови правителствени обекти.

Припомняме, че в самото начало на годината САЩ извършиха светкавична военна операция и плениха венецуелския диктатор Николас Мадуро, който сега чака съд в Съединените щати. Но на негово място дойде дясната му ръка Делси Родригес и по същество промяна в режима в латиноамериканската държава няма.

Междувременно, Politico публикува материал, според който през 2020 година Мадуро е одобрил над 400 млн. долара за закупуване на балистична ракетна система от Иран. Ракетите могат да достигнат територията на САЩ и се е планирало да бъдат разположени на венецуелски военни кораби.

Сделката в крайна сметка не се осъществява след натиск от администрацията на Тръмп.

Ивайло Ачев Отговорен редактор
Доналд Тръмп Глад Венецуела
