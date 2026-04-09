След като Тръмп "овърша": Протести във Венецуела заради глад (ВИДЕО)

Стотици венецуелски държавни работници и пенсионери излязоха на протест в Каракас, за да поискат по-високи заплати и увеличение на пенсиите на фона на галопиращата инфлация в страната и на възнагражденията, които, според протестиращите, стигат колкото да умреш по-бавно от глад. Венецуелските сили за сигурност използваха сълзотворен газ и употребиха сила срещу тълпата, за да разпръснат демонстрантите близо до ключови правителствени обекти.

Hundreds of Venezuelan public sector workers and pensioners marched in Caracas to demand higher wages and pension increases amid severe inflation and “hunger-level” pay.



Security forces used tear gas and crowd control to disperse demonstrators near key government sites.

Припомняме, че в самото начало на годината САЩ извършиха светкавична военна операция и плениха венецуелския диктатор Николас Мадуро, който сега чака съд в Съединените щати. Но на негово място дойде дясната му ръка Делси Родригес и по същество промяна в режима в латиноамериканската държава няма.

Междувременно, Politico публикува материал, според който през 2020 година Мадуро е одобрил над 400 млн. долара за закупуване на балистична ракетна система от Иран. Ракетите могат да достигнат територията на САЩ и се е планирало да бъдат разположени на венецуелски военни кораби.

Сделката в крайна сметка не се осъществява след натиск от администрацията на Тръмп.

