Тръмп: Не бързаме със сделка с Иран, времето е на наша страна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е инструктирал американските преговарящи да "не бързат" със споразумение с Иран, тъй като според него "времето е на наша страна".

В публикация в социалната си мрежа Truth Social той подчерта, че блокадата в Ормузкия проток ще остане "в пълна сила", докато не бъде постигнато, сертифицирано и подписано споразумение.

Тръмп използва изявлението си, за да атакува остро ядрената сделка с Иран, сключена по времето на Барак Обама. По думите му това е била "една от най-лошите сделки", правени някога от САЩ, защото е отваряла директен път към разработването на ядрено оръжие от страна на Техеран.

"По-продуктивни отношения с Иран"

Американският президент обаче представи настоящите разговори в различна светлина. Според него преговорите между Вашингтон и Техеран протичат "подредено и конструктивно", а отношенията с Иран стават "много по-професионални и продуктивни".

"И двете страни трябва да отделят време и да направят нещата правилно. Не може да има грешки", написа още Тръмп.

Въпреки по-умерения тон по отношение на самите преговори, той отправи и категорично предупреждение към Иран. И заяви, че "Техеран трябва да разбере, че няма да му бъде позволено да разработи или придобие ядрено оръжие."

Според екипа на Al Jazeera във Вашингтон обаче заплахата от нова война с Иран все още остава сериозна, тъй като американският президент продължава да оставя отворена възможността за военни удари.

Малко по-рано през деня президентът на Иран Масуд Пезешкиян заяви, че иранският преговорен тим няма да прави компромиси с честта и достойнството на Иран. И допълни, че страната му е готова да успокои света, че иранците не искат ядрени оръжия.

