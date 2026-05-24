Стрелба до Белия дом (ВИДЕО)

Няколко дузини изстрели са били произведени в близост до Белия дом - това съобщава журналистката от ABC Селина Уанг в профила си в социалната мрежа "Х". Уанг снимаше от Белия дом и говореше за войната в Иран - дали и колко близо отиват нещата към мир, когато това се е случило. "Проехтяха десетки изстрели. Казаха ни да бягаме към залата за пресконференции", написа журналистката на ABC News в профила си в социалната мрежа "X" - ОЩЕ: Тръмп за мира в Иран: До голяма степен има споразумение, Ормузкият проток ще бъде отворен

I was in the middle of taping on my iPhone for a social video from the White House North Lawn when we heard the shots. It sounded like dozens of gunshots. We were told to sprint to the press briefing room where we are holding now. pic.twitter.com/iqdQwh4soq — Selina Wang (@selinawangtv) May 23, 2026

Звукът от видеокадрите определено подсказва сериозна стрелба. CNN съобщава, че двама души са били застреляни в близост до Белия дом - на кръстовището на "Пенсилвания Авеню" и "17-та Североизточна улица". Не е ясно поради какви причини се е стигнало до стрелбата. Моментално е наложена блокада на Белия дом, всички присъстващи там журналисти са прибрани на сигурно място. Американският президент Доналд Тръмп също се намира в Белия дом - ОЩЕ: "Тъпак" и "глупак": Тръмп с епитети към репортери за въпроси за балната си зала и Иран (ВИДЕО)