Войната в Украйна:

Стрелба до Белия дом (ВИДЕО)

24 май 2026, 2:16 часа 285 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Стрелба до Белия дом (ВИДЕО)

Няколко дузини изстрели са били произведени в близост до Белия дом - това съобщава журналистката от ABC Селина Уанг в профила си в социалната мрежа "Х". Уанг снимаше от Белия дом и говореше за войната в Иран - дали и колко близо отиват нещата към мир, когато това се е случило. "Проехтяха десетки изстрели. Казаха ни да бягаме към залата за пресконференции", написа журналистката на ABC News в профила си в социалната мрежа "X" - ОЩЕ: Тръмп за мира в Иран: До голяма степен има споразумение, Ормузкият проток ще бъде отворен

Звукът от видеокадрите определено подсказва сериозна стрелба. CNN съобщава, че двама души са били застреляни в близост до Белия дом - на кръстовището на "Пенсилвания Авеню" и "17-та Североизточна улица". Не е ясно поради какви причини се е стигнало до стрелбата. Моментално е наложена блокада на Белия дом, всички присъстващи там журналисти са прибрани на сигурно място. Американският президент Доналд Тръмп също се намира в Белия дом - ОЩЕ: "Тъпак" и "глупак": Тръмп с епитети към репортери за въпроси за балната си зала и Иран (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Доналд Тръмп Стрелба Белият дом Белия дом
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес