Къде и защо има американски войници в Европа

От Азорските острови до Румъния, и от Норвегия до Сицилия – американски военни има на много места в Европа. Те представляват една сложна мрежа, която обаче през втория мандат на президента Доналд Тръмп непрекъснато търпи промени. Така например няколко дни след като спря ротацията на 4000 войници в Полша, Тръмп обяви, че ще изпрати още 5000 войници - заради близките му отношения с полския президент от крайната десница Карол Навроцки.

Защо въобще в Европа има толкова много американски войници?

След края на Втората световна война алиансът на съюзниците победители се разделя на два блока: западните съюзници под ръководството на САЩ от едната страна, и Съветският съюз със своите съюзници – от другата. През 1949 година някогашните западни съюзници създават НАТО – не на последното място с оглед на започващата тогава Студена война.

Най-голямата военна сила в отбранителния съюз – САЩ – още от началото смятат постоянно присъствие на войски в Европа като важен фактор за възпиране на ръководения от СССР Варшавски договор. В рамките на доктрините за сигурност на президентите Хари Труман и Дуайт Айзенхауер са изградени голям брой военни бази.

В пиковия моменти - в края на 1950-те години - в Европа се намират до 475 000 американски военни, а правната база за пребиваването им включва собствените правила на НАТО, както и двустранни договори със съответните страни домакини. От 1991 година нататък, след разпада на Съветския съюз, контигентите постепенно се редуцират до няколко десетки хиляди. Тази тенденция се преобръща донякъде през 2014 година – след анкесирането на Крим от Русия, когато потребността от военно възпиране в Европа отново се повишава.

В кои европейски страни американското военно присъствие е най-голямо?

Най-големият акцент на американското военно присъствие в Европа е Германия – с над 36 400 активни военни, по данни на американското министерство на отбраната. Те са концентрирани предимно в югозападната част на Федералната република – в провинциите Баден-Вюртемберг и Райнланд-Пфалц, където в базата Рамщайн се намира главната квартира на американските ВВС за Европа и Африка, а в град Ландщул е и най-голямата американска военна болница извън САЩ. Освен това се смята за сигурно, че в близката авиобаза Бюхел на германските ВВС се намират американски ядрени оръжия, които при необходимост в съответствие с Договора на НАТО биха могли да бъдат използвани.

На второ и трето място следват Италия с 12 700 американски военни и Великобритания с 10 200. В Обединеното кралство се намират важни за отбраната на НАТО военновъздушни бази, от които САЩ биха могли да изпратят бойни самолети, стратегически бомбардировачи и специални самолети за зареждане на гориво във въздуха. Бойни самолети, макар и в по-ограничено количество, има и в Италия, където САЩ поддържат и въздушнодесантна бригада, която при нужда може бързо да изпрати отряди в Европа или Африка. В Неапол се намира главната квартира за Европа и Африка на ВМС.

В изброяването на са включени частите, които след анексията на Крим се намират в бази по източния фланг на НАТО, които в рамките на планирани ротации постоянно биват местени.

Защо американските войници продължават да стоят в Европа?

САЩ използват активно базите си в Европа за поддържане на глобалното присъствие на въоръжените си сили: така например базите в Германия и Великобритания се оказаха от ключово значение за въздушните удари във войната срещу Иран от края на февруари. Много от съюзниците на САЩ в НАТО обаче ограничават този вид операции на своя територия: Италия отказа правата за кацане на бомбардировачи и транспортни самолети на американската логистична база Сигонела в Сицилия; Испания не само отказа използването на нейните бази, а дори и да пропусне прелитането на самолети над националното въздушно пространство.

Респективно значението на Европа се обяснява донякъде от необходимата логистика: ако трябва да бъдат изпратени части в съседни региони като Близкия изток, това би отнело много повече време, ако частите са в САЩ. Освен това директните полети имат ограничен обхват. Същото важи и за комуникационната инфраструктура – американската армия поддържа в Рамщайн релейна станция за направляване на дронове.

Конкретна роля в механизма на НАТО за възпиране на Русия играят редовно сменящите се подразделения по източния фланг на Алианса. САЩ заемат водещо място в многонационалните сили в Полша – след като през 2016 година НАТО взе решение за създаването на четири такива контингента, за да реагира своевременно в случай на руска атака. Личният състав на тези сили се сменя на всеки шест месеца, а за укрепването им в рамките на операцията „Атлантическа решителност“ на НАТО бяха изпратени и още американски войници в Германия и Полша.

Кои са най-големите открити въпроси за американското военно присъствие?

Именно в рамките на тази операция в средата на май 4000 войници трябваше да бъдат изпратени в Полша, но Пентагонът спря ротацията. Американските медии свързаха това с бюджетните затруднения в Пентагона, но бе потърсена връзка и с отправената от президента Тръмп заплаха за намаляване на числеността на войските.

След това изведнъж настъпи обрат и сега предстои изпращането на 5000 американци в Полша допълнително, без да става ясно от думите на Тръмп дали при това положение ще се извърши ротация или дали ще бъдат мобилизирани съвсем други контингенти.

Защото няколко седмици по-рано след открит спор с федералния канцлер Мерц американският президент каза, че смята да изтегли трайно 5000 войници от Германия. Наблюдателите се съмняват, че това действително ще стане, но в последно време САЩ нееднократно изтъкваха, че предвиденото за 2026 година разполагане на американски ракети със среден обсег в Германия за възпиране на Москва няма да се състои.

Източник: Дойче веле