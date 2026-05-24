Ерлинг Холанд се доближи до величието на Салах и Анри във Висшата лига

24 май 2026, 21:06 часа 883 прочитания 0 коментара
Нападателят на Манчестър Сити Ерлинг Хoланд спечели „Златната обувка“ за голмайстор във Висшата лига за трети път в четирите си сезона в английския футбол. Норвежкият национал не игра в последния мач на Сити от кампанията - загубата с 2:1 от Астън Вила днес, и завърши с 27 попадения, с пет повече от нападателя на Брентфорд Игор Тиаго в голмайсторската листа. Никой друг играч в първенството не е достигнал 20 гола.

Холанд беше голмайстор и през сезон 2022-2023 (36 гола) и сезон 2023-2024 (27 гола). Крилото на Ливърпул Мохамед Салах спечели „Златната обувка“ миналия сезон с 29 попадения. Холанд сега се отправя към първото си Световно първенство с Норвегия това лято, където ще опита да пренесе головия си нюх и да помогне на скандинавската страна да излезе от груповата фаза, като е в компанията на Франция, Сенегал и Ирак.

Иначе с третата си "Златна обувка" във Висшата лига Холанд се доближи до величието на Мохамед Салах и Тиери Анри, които са единствените с по четири награди. Норвежецът има реален шанс да се изравни с тях още през следващия сезон, като този сезон на практика изглеждаше без конкуренция за първото място.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов
