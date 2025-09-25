След завръщането си: Джими Кимъл с рекорден рейтинг

Американският водещ Джими Кимъл постигна най-високия си телевизионен рейтинг от десет години насам, след като се завърна на екран седмица след принудителното му сваляне от ефир под натиска на администрацията на Доналд Тръмп, съобщи компанията "Disney". Комикът бе отстранен от мрежата ABC, след като федерални служители заплашили да отнемат лицензите за излъчване – твърди се заради негови коментари след убийството на активиста Чарли Кърк.

По предварителни данни повече от 6 милиона души са гледали предаването, въпреки че то остава недостъпно за близо една четвърт от домакинствата в САЩ заради бойкот от собственици на местни телевизии. За сравнение, средната аудитория на "Jimmy Kimmel Live" през сезон 2024/2025 е била около 1.42 милиона зрители – над три пъти по-малко. Това е най-добрият резултат за шоуто от десетилетие насам, подчертаха от "Disney". Още 26 милиона са гледали Кимъл онлайн.

Цензура

След обществено възмущение и критики дори от обичайни съюзници на Тръмп, че това е опит за заглушаване на свободното слово, решението бе отменено и Кимъл се върна в ефир във вторник вечерта с остър монолог срещу цензурата.

"Заплаха от страна на правителството да заглуши комик, който президентът не харесва, е антиамериканска. Президентът на Съединените щати ясно заяви, че иска аз и стотици хора от екипа ми да бъдем уволнени. Лидерът ни празнува, когато американци губят препитанието си, защото той не може да понесе една шега", каза Кимъл.

Тръмп, който често атакува Кимъл и други комици за критичните им шеги, приветства свалянето на предаването, наричайки го "чудесна новина за Америка". Преди завръщането Тръмп заяви, че Кимъл "няма талант и няма рейтинг".

"Е, тази вечер имам", отвърна Кимъл в шоуто си. "Той направи всичко възможно да ме отстрани. Вместо това нака милиони хора да гледат. Върна му се като бумеранг", каза водещият.