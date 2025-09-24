Тръмп недоволен от връщането в ефир на Джими Кимъл

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува завръщането на късното токшоу на Джими Кимъл, след като телевизия ABC внезапно го свали от ефир миналата седмица, а след това го върна, предаде АФП, цитирана от БГНЕС. В публикация в Truth Social Тръмп обиди Кимъл и обвини телевизията, че излъчва "99% позитивни демократични боклуци", като нарече 79-годишния водещ "поредното оръжие на DNC" — Националния комитет на Демократическата партия.

ОЩЕ: Късното шоу на Джими Кимъл се връща в ефир

"Мисля, че ще тестваме ABC по този въпрос. Да видим как ще се справим. Последния път, когато се заех с тях, ми дадоха 16 милиона долара", написа Тръмп.

На 18 септември американската телевизионна мрежа ABC обяви, че шоуто Кимъл е свалено от ефир "за неопределено време", след като водещият беше подложен на остри критики заради свои коментари относно мотивите зад убийството на Чарли Кърк.

Кимъл е неуморен критик на Доналд Тръмп.