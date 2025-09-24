Войната в Украйна:

Тръмп недоволен от връщането в ефир на Джими Кимъл

24 септември 2025, 06:38 часа 294 прочитания 0 коментара
Тръмп недоволен от връщането в ефир на Джими Кимъл

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува завръщането на късното токшоу на Джими Кимъл, след като телевизия ABC внезапно го свали от ефир миналата седмица, а след това го върна, предаде АФП, цитирана от БГНЕС. В публикация в Truth Social Тръмп обиди Кимъл и обвини телевизията, че излъчва "99% позитивни демократични боклуци", като нарече 79-годишния водещ "поредното оръжие на DNC" — Националния комитет на Демократическата партия.

ОЩЕ: Късното шоу на Джими Кимъл се връща в ефир

"Мисля, че ще тестваме ABC по този въпрос. Да видим как ще се справим. Последния път, когато се заех с тях, ми дадоха 16 милиона долара", написа Тръмп.

На 18 септември американската телевизионна мрежа ABC обяви, че шоуто Кимъл е свалено от ефир "за неопределено време", след като водещият  беше подложен на остри критики заради свои коментари относно мотивите зад убийството на Чарли Кърк. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Кимъл е неуморен критик на Доналд Тръмп.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Доналд Тръмп Джими Кимъл информация 2025
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес