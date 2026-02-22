Не дръжте гнева си в себе си: 3 урока от психиатър, които ще ви събудят от зимен сън

Ървин Д. Ялом, известен психиатър и психотерапевт, който е допринесъл значително в областта на психологията с дълбокото си разбиране за човешката природа и сложността на съществуването. Чрез богатия си опит и проницателни наблюдения, Ялом формулира фундаментални принципи, които могат да насочат хората към по-пълноценен и смислен живот.

Това са неговите 3 прости житейски урока:

Урок 1: Живей в настоящето

Всички ще умрем, ето защо Ървин Ялом препоръчва да осъзнаем нашата смъртност и крайния характер на живота. Изправени пред осъзнаването, че животът рано или късно ще свърши, хората започват да ценят времето и собствения си живот.

Някога чудили ли сте се защо хората стават съвсем различни, когато се изправят пред смъртта си? Може би не е нужно да се изправяте пред смъртта, а просто да осъзнаете, че е време да спрете да отлагате собствения си живот, мечти и цели и да започнете да живеете живота, който искате.

„Животът трябва да се живее сега, не може да се отлага за неопределено време“

Хората забравят най-важното – защо живеят. Ялом насърчава хората да прегърнат настоящето, да се съсредоточат върху тук и сега, човек може да развие по-дълбока връзка със себе си и със света, което ще доведе до по-пълноценен и щастлив живот. „Не оставяйте нито една капка живот неизживяна“, казва той.

Урок 2: Не потискайте емоциите си

„Можеш да се задавиш от „погълнат“ гняв.“

Може да се каже също, че можете да се задушите от погълнат гняв, вина и ярост.

Знайте как да изразявате емоциите си, не можете да ги скриете и да си мислите, че всичко ще бъде същото. Непреодоляното негодувание може да ви разяжда и да ви изяжда отвътре. Като признаете тези емоции, говорите за тях и установите личните си граници, ще предотвратите натрупването на токсини и отрови във вас, така че те вече да не могат да навредят на взаимоотношенията ви и да възпрепятстват личностното ви развитие.

Урок 3: Спрете да се тревожите за всичко

„Човек не избира болестта си, той избира стреса и именно стресът избира болестта.“

Третото правило на Ървин Ялом подчертава връзката между стреса, избора и болестта. Въпреки че човек може да не избира болестта си, той има свободна воля относно количеството стрес, което допуска в живота си. Разбирането, че стресът скъсява живота и води до много заболявания, дава на хората способността да вземат добри решения и да се научат да се справят със стреса и тревожността. Много е важно да се научим да се освобождаваме от ситуацията, а не да се фокусираме върху нея . И да чуем легендарната фраза на Скарлет О'Хара, която помага в различни ситуации:

„Няма да мисля за това днес, ще го мисля утре.“