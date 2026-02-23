Лайфстайл:

След смъртта на наркобарон и безредиците: Президентът на Мексико с призив за спокойствие (ВИДЕА)

Мексиканците да запазят спокойствие. Това и призв направи президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум, след като при военна операция в неделя бе убит наркобаронът Немесио Осегера Сервантес, един от най-издирваните престъпници в страната. "Трябва да останем информирани и спокойни", заяви Шейнбаум в публикация в X, след като въоръжени мъже блокираха пътища и подпалиха редица магазини в щатите Халиско, Мичоакан, Гуанахуато, Пуебла и Синалоа.

Убийството на мощен лидер

Наркобосът, който беше известен с прякора си Ел Менчо, ръководеше картела "Халиско нуева хенерасион". Той е бил ранен при престрелка с мексиканската армия и е починал при въздушен трансфер към столицата Мексико.

След информацията за смъртта му в страната избухнаха размирици, а Съединените щати призоваха гражданите си в някои мексикански райони, включително градове и туристически региони като Канкун, Гуадалахара и Оахака, да "се укрият до второ нареждане".

"Поради продължаващите операции по сигурността, пътни блокади и престъпна дейност, гражданите на САЩ в гореспоменатите места трябва да потърсят убежище до второ нареждане", обяви американското посолството в Мексико на страницата си.

След операцията на мексиканските сили въоръжени мъже са блокирали няколко пътя в щата Халиско, където бе убит Ел Менчо, като са запалили автомобили и камиони. Подобни блокади е имало и в съседния щат Мичоакан.

Местните власти призоваха хората да останат по домовете си.

Отменени полети

Междувременно няколко американски и канадски авиокомпании отмениха полетите си до няколко дестинации в Мексико след безредиците, свързани с военната операция.

Американските превозвачи United Airlines, Southwest Airlines и Alaska Airlines, както и канадските Air Canada и WestJet обявиха в отделни изявления, че отменят полети до Пуерто Ваярта, Гуадалахара и Мансанильо.

На някои самолети им е било наредено да се върнат, докато вече летят към Мексико, заявиха от авиокомпаниите.

Агенция Reuters и CBS News съобщиха, позовавайки се на информация от служител на американското министерство на отбраната, че армията на САЩ е участвала в операцията по залавянето на Ел Менчо чрез Съвместната междуведомствена работна група за борба с наркокартелите. Тя беше официално създадена през миналия месец и включва множество американски правителствени агенции, както и представители на Мексико.

Служителят на Пентагона, който е пожелал да запази анонимност, не е предоставил допълнителни подробности за информацията, която ръководената от американските военни оперативна група може да е предоставила на мексиканските власти. Той обаче е подчертал, че самата операция е била на мексиканската армия.

Министерството на отбраната на Мексико обяви, че американските власти са предоставили „допълнителна информация“ по случая, но не разкри подробности.

Източник от мексиканското правителство, запознат с операцията, каза, че в нея не са участвали пряко американски военни, като тя е планирана и изпълнена от мексиканци.

Виолета Иванова
