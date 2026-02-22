Мафията в Мексико е ударена право в сърцето: Убийство на мощен лидер разпали бунтове (ВИДЕА)

Армията на Мексико проведе операция, с която удари наркомафията в страната право в сърцето. В рамките на операцията в град Тапалпа в западния щат Халиско е убит лидерът на най-могъщия картел "Ново поколение в Халиско" Немесио Осегера Сервантес, известен като Ел Менчо, предаде CNN, позовавайки се на правителството на Мексико. Операцията е извършена от Силите за сигурност от няколко федерални клона на мексиканската армия.

🚨 Cartel violence grips Jalisco, Mexico, as chaos erupts at Guadalajara Airport while thick black smoke blankets the sky over Puerto Vallarta



💢 Longtime leader of Jalisco New Generation Cartel, Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, killed in operation conducted by federal… pic.twitter.com/jZvgxI0t7J — Anadolu English (@anadoluagency) February 22, 2026

При престрелка четирима членове на наркокартела са били убити на място, съобщи Секретариатът на националната отбрана на Мексико. Осегера и двама други са били сериозно ранени и са починали, докато са били транспортирани със самолет до Мексико Сити. Трима мексикански военни също са ранени при операцията и са преместени в болница в Мексико Сити за лечение.

Мексиканските власти отдавна се опитват да задържат Осегера заради престъпленията му. През 2018 г. прокуратурата на Мексико предложи 30 милиона песо (1,7 милиона щатски долара) за информация, водеща до ареста му. Осегера беше издирван и от властите на САЩ, които предложиха награда до 15 милиона долара за информация, водеща до ареста му. ОЩЕ: "От кухнята": САЩ ще пращат Мадуро при Путин или Ердоган, разширяват военното присъствие в Латинска Америка

⚡️ Mexico in chaos



After the killing of the country’s most powerful drug lord, the cartel has declared war on the government and threatened to kill civilians.



Reports say the airport in Guadalajara has been completely overrun.



Cars are burning in the streets, and roads are… https://t.co/NAxXvpdCTV pic.twitter.com/dCuUiaKOAk — NEXTA (@nexta_tv) February 22, 2026

Хаос в Мексико

Военната операция разпали бунтове и предизвика серия от насилствени събития в щата Халиско, които се разпространиха в други щати като Мичоакан и Гуанахуато.

Заподозрени членове на организирани престъпни групи са подпалили автобуси, блокирали са пътища в района и са почнали боеве с властите, съобщи губернаторът на Халиско Пабло Лемус Наваро.

По време на операцията Лемус призова жителите да останат по домовете си и заяви, че общественият транспорт в Халиско ще бъде спрян "докато ситуацията не бъде овладяна".Губернаторът заяви, че насилието се е разпространило в поне пет щата и призова хората да не пътуват по магистралите.

Междувременно Държавният департамент на САЩ издаде предупреждение, в което призовава американските граждани да се укриват, ако са в мексиканските щати Халиско, Тамаулипас ​​и Мичоакан поради "продължаващите операции по сигурността и свързаните с тях блокади на пътища и престъпна дейност".

🚨⚡️ BREAKING: Mexico’s most wanted drug lord killed — violent unrest erupts nationwide



Nemesio Oseguera Cervantes, known as El Mencho, was the leader of the Jalisco New Generation Cartel and widely regarded as one of Mexico’s most ruthless criminal figures.



His organization… pic.twitter.com/lBDPId9Ce7 — NEXTA (@nexta_tv) February 22, 2026

Припомняме, че щатът Халиско е планирано да бъде домакин на четири мача от Световното първенство по футбол през юни 2026 г.

Наркомафията е ударена право в сърцето

Това е сериозен удар за картелите и значителна победа за правителството. Това би могло да облекчи и натиска от Тръмп, който преди това заплаши с военна намеса Мексико заради наркокартелите, допълва беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA - ОЩЕ: На Мексико не му се вярва Тръмп да го нападне

El Pais определя залавянето на Ел Менчо като триумф за стратегията за сигурност на президента Клаудия Шейнбаум, водена от нейния секретар по сигурността Омар Гарсия Харфуч, в един от най-критичните моменти от шестгодишния ѝ мандат, с нарастващо насилие на места като Синалоа и Мичоакан. Испанското издание отчита, че Осегера е бил един от основните приоритети на администрацията и също отбелязва безпрецедентния натиск от администрацията на Тръмп, която изисква резултати с арести, особено на престъпници, които подхранват търговията с фентанил в Съединените щати. За такъв е считан и Ел Менчо, който е бивш полицай - ОЩЕ: Тръмп обяви наземни удари по Мексико в скоро време (ВИДЕО)