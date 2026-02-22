Войната в Украйна:

Мафията в Мексико е ударена право в сърцето: Убийство на мощен лидер разпали бунтове (ВИДЕА)

22 февруари 2026, 23:03 часа 245 прочитания 0 коментара
Армията на Мексико проведе операция, с която удари наркомафията в страната право в сърцето. В рамките на операцията в град Тапалпа в западния щат Халиско е убит лидерът на най-могъщия картел "Ново поколение в Халиско" Немесио Осегера Сервантес, известен като Ел Менчо, предаде CNN, позовавайки се на правителството на Мексико. Операцията е извършена от Силите за сигурност от няколко федерални клона на мексиканската армия.

При престрелка четирима членове на наркокартела са били убити на място, съобщи Секретариатът на националната отбрана на Мексико. Осегера и двама други са били сериозно ранени и са починали, докато са били транспортирани със самолет до Мексико Сити. Трима мексикански военни също са ранени при операцията и са преместени в болница в Мексико Сити за лечение.

Мексиканските власти отдавна се опитват да задържат Осегера заради престъпленията му. През 2018 г. прокуратурата на Мексико предложи 30 милиона песо (1,7 милиона щатски долара) за информация, водеща до ареста му. Осегера беше издирван и от властите на САЩ, които предложиха награда до 15 милиона долара за информация, водеща до ареста му. ОЩЕ: "От кухнята": САЩ ще пращат Мадуро при Путин или Ердоган, разширяват военното присъствие в Латинска Америка

Хаос в Мексико 

Военната операция разпали бунтове и предизвика серия от насилствени събития в щата Халиско, които се разпространиха в други щати като Мичоакан и Гуанахуато.

Заподозрени членове на организирани престъпни групи са подпалили автобуси, блокирали са пътища в района и са почнали боеве с властите, съобщи губернаторът на Халиско Пабло Лемус Наваро.

По време на операцията Лемус призова жителите да останат по домовете си и заяви, че общественият транспорт в Халиско ще бъде спрян "докато ситуацията не бъде овладяна".Губернаторът заяви, че насилието се е разпространило в поне пет щата и призова хората да не пътуват по магистралите.

Междувременно Държавният департамент на САЩ издаде предупреждение, в което призовава американските граждани да се укриват, ако са в мексиканските щати Халиско, Тамаулипас ​​и Мичоакан поради "продължаващите операции по сигурността и свързаните с тях блокади на пътища и престъпна дейност".

Припомняме, че щатът Халиско е планирано да бъде домакин на четири мача от Световното първенство по футбол през юни 2026 г.

Наркомафията е ударена право в сърцето

Това е сериозен удар за картелите и значителна победа за правителството. Това би могло да облекчи и натиска от Тръмп, който преди това заплаши с военна намеса Мексико заради наркокартелите, допълва беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA - ОЩЕ: На Мексико не му се вярва Тръмп да го нападне

El Pais определя залавянето на Ел Менчо като триумф за стратегията за сигурност на президента Клаудия Шейнбаум, водена от нейния секретар по сигурността Омар Гарсия Харфуч, в един от най-критичните моменти от шестгодишния ѝ мандат, с нарастващо насилие на места като Синалоа и Мичоакан. Испанското издание отчита, че Осегера е бил един от основните приоритети на администрацията и също отбелязва безпрецедентния натиск от администрацията на Тръмп, която изисква резултати с арести, особено на престъпници, които подхранват търговията с фентанил в Съединените щати. За такъв е считан и Ел Менчо, който е бивш полицай - ОЩЕ: Тръмп обяви наземни удари по Мексико в скоро време (ВИДЕО)

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Мексико Мафия Сблъсъци наркокартели
