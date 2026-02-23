Обичал да рисува голф игрища: Кой е младежът, опитал да нахлуе в дома на Тръмп (СНИМКА)

21-годишният мъж, който беше застрелян и убит от "Сикрет Сървис" след като влезе в резиденцията на американския президент в Мар-а-Лаго с оръжие, наскоро е завършил гимназия, а миналата година е основал компания за произведения на изкуството, специализирана в ръчно изработени рисунки на голф игрища, пише New York Times. Името на младежа е Остин Тъкър Мартин. Той е от Камерън, Северна Каролина, а през целия уикенд бил в неизвестност за своето семейство.

Как е стигнал до резиденцията на Тръмп?

Мартин най-вероятно е шофирал от Северна Каролина до Флорида в събота следобед, става ясно от информация, публикувана от членове на семейството му в социалните медии, както и изявление от шерифския отдел в селския окръг на Северна Каролина, където е живеел.

Членове на семейството на Мартин, включително майка му Мелиса Мартин, публикуваха във Facebook постове през целия уикенд, че е в неизвестност.

The New York Post has revealed details about the man who tried to enter Trump’s Mar-a-Lago residence with a shotgun



According to the outlet, he was 21-year-old artist Austin Tucker Martin from Cameron, North Carolina. On Saturday, his family reported him missing, and early… https://t.co/KrmF7mxnpF pic.twitter.com/0yovN9NEvY — NEXTA (@nexta_tv) February 23, 2026

Инцидентът

Мартин е носил нещо, което изглежда е пушка и туба с гориво. Служителите са му казали да пусне предметите, но той е оставил само тубата и е бил застрелян, след като е вдигнал пушката в „позиция за стрелба“, съобщиха властите.

Президентът Тръмп не е бил в Мар-а-Лаго по време на стрелбата, която е станала около 1:30 ч. сутринта в неделя. Инцидентът е резултат от два опита за покушение срещу г-н Тръмп по време на президентската му кампания през 2024 г. ОЩЕ: "Сикрет сървис" предотвратиха атака срещу Тръмп