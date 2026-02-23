Можете ли да ядете покълнал лук?

Покълналият лук е безопасен за консумация и може да помогне за намаляване на хранителните отпадъци, стига да не показва признаци на разваляне.

Покълването е естествен процес, който не произвежда вредни съединения, но може да направи лука по-мек и по-горчив.

Винаги проверявайте за мухъл, гниене или неприятни миризми, преди да ядете покълнал лук, и го изплакнете обилно преди употреба.

Лесно е да купувате основни съставки като лук на едро, за да ги имате винаги под ръка за рецепти в последния момент. Но понякога торбата с лук може да остане недокосната с дни и дори седмици, което води до яркозелен филизи, стърчащи от върха ѝ. Звучи ли ви познато?

Покълналият лук е често срещана изненада в кухнята и често повдига въпроса за безопасността на храните. За да изясним объркването, разговаряхме с експерти по безопасност на храните, за да разберем какво всъщност означава покълването, дали влияе върху безопасността или хранителната стойност, как да разберем кога все още е годен за консумация или кога е най-добре да го изхвърлим.

Защо пониква лукът?

Вероятно от време на време сте попадали на покълнала луковица на кухненския си плот – и това е напълно нормално. Покълването се случва, когато тези зеленчуци са изложени на условия, които насърчават нов растеж, като светлина, топлина и влага, което често се случва по време на съхранение в кухнята.

Безопасен ли е покълналият лук за ядене?

Предотвратяването на хранителните отпадъци винаги е важно, но е още по-важно да знаете какво е безопасно за консумация. Ако сте купили твърде много лук преди няколко седмици и забележите, че са пораснали няколко кълна, това е нормално; те все още са безопасни за консумация, стига лукът да не се е развалил, според Американската агенция по храните и лекарствата.

Най-добре е обаче да използвате покълналия лук по-рано, отколкото по-късно, преди вкусът му да се промени допълнително. Покълването е естествен процес за лука, който не произвежда вредни съединения. За разлика от картофите, покълналият лук не става токсичен и не увеличава риска от хранителни заболявания, както обяснява Шанън Стоувър, преподавател по безопасност на храните в Michigan State University Extension. Въпреки това, както всички продукти, покълналият лук трябва да се изплакне под хладка течаща вода преди приготвяне, за да се елиминират всички патогени, които биха могли да причинят заболяване, съветва Кимбърли Бейкър, директор на екипа по хранителни системи и програми за безопасност в Clemson University Cooperative Extension.

Докато кълнът расте, той използва хранителни вещества от луковицата, което може да направи месестата част на лука по-мека и малко по-горчива с течение на времето, което влияе на вкуса на вашите ястия, отбелязва Бейкър.

Ако няма разваляне, бременни жени, възрастни хора, малки деца и имунокомпрометирани лица не са изложени на по-голям риск от консумация на покълнал лук.