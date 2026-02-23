Гватемала засилва мерките за сигурност след смъртта на мексикански наркобарон

Гватемала обяви, че силите ѝ за сигурност са в състояние на повишена готовност и е засилила наблюдението на границата си с Мексико, след като редица мексикански щати бяха изправени пред вълна от насилие след смъртта на влиятелен наркобарон при военна операция в неделя. Министерството на вътрешните работи на Гватемала посочи, че е поставило армията и полицията "в готовност за евентуални атаки от мексикански групи за трафик на наркотици".

Министерството на отбраната уточни, че е "засилило операциите си" на границата с Мексико и поддържа тесен контакт с мексиканския си колега.

Reafirmamos nuestro compromiso con el resguardo de nuestras fronteras, la soberanía del país y la seguridad de la población guatemalteca.🫡🇬🇹



Ejército de Guatemala a través de la Quinta Brigada de Infantería, realizó patrullajes en la línea divisoria entre #Guatemala y #México… pic.twitter.com/Msb9UvZhZ5 — Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) February 23, 2026

"Потвърждаваме ангажимента си да защитаваме границите си, суверенитета на страната и сигурността на гватемалското население", обяви армията в прессъобщение, придружено от две снимки, показващи войници, въоръжени с автомати около бойно превозно средство.

Дългата 871 километра граница между Гватемала и Мексико е обект на чести нахлувания от мексикански картели, за които се смята, че поддържат тесни връзки с гватемалската организирана престъпност.

Няколко щата в Мексико са обхванати от насилие, след като снощи мексиканската армия уби влиятелния наркобарон Немесио Осегера Сервантес, известен с прякора си Ел Менчо.