Гватемала засилва мерките за сигурност след смъртта на мексикански наркобарон

23 февруари 2026, 6:38 часа 199 прочитания 0 коментара
Гватемала обяви, че силите ѝ за сигурност са в състояние на повишена готовност и е засилила наблюдението на границата си с Мексико, след като редица мексикански щати бяха изправени пред вълна от насилие след смъртта на влиятелен наркобарон при военна операция в неделя. Министерството на вътрешните работи на Гватемала посочи, че е поставило армията и полицията "в готовност за евентуални атаки от мексикански групи за трафик на наркотици".

Министерството на отбраната уточни, че е "засилило операциите си" на границата с Мексико и поддържа тесен контакт с мексиканския си колега.

"Потвърждаваме ангажимента си да защитаваме границите си, суверенитета на страната и сигурността на гватемалското население", обяви армията в прессъобщение, придружено от две снимки, показващи войници, въоръжени с автомати около бойно превозно средство.

Дългата 871 километра граница между Гватемала и Мексико е обект на чести нахлувания от мексикански картели, за които се смята, че поддържат тесни връзки с гватемалската организирана престъпност.

Няколко щата в Мексико са обхванати от насилие, след като снощи мексиканската армия уби влиятелния наркобарон Немесио Осегера Сервантес, известен с прякора си Ел Менчо.

Виолета Иванова
