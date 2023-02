Стотици се венчаха на церемония в Деня на влюбените в Мексико

"Това е важна дата за нас, защото се запознахме на 14 февруари", каза 24-годишната Сараи Варгас, която се венча за 27-годишната си партньорка Язмин Акоста.

"Щастливи сме, защото еднополовите бракове бяха одобрени само преди три месеца тук, в щата Мексико, затова решихме да се оженим тази година", добави тя.

Според общински служител близо 1000 двойки са участвали в събитието, което е включвало 35 еднополови съюза.

Властите осигуриха фризьорски и гримьорски услуги за участниците.

Равенството на браковете беше одобрено през октомври в щата Мексико, най-многолюдния от 32-те щата на страната, разположен около столицата Мексико сити.

Еднополовите бракове вече са законни в цялата латиноамериканска държава, повече от десетилетие след като през 2010 г. Мексико Сити стана първият град, в който бяха легализирани еднополовите съюзи, пише БГНЕС.

