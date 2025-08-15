"Ще спрете ли да убивате цивилни?": Жестът на Путин при въпрос в Аляска (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп и руският диктатор Владимир Путин не отговаряха на журналистически въпроси, след като се поздравиха в Анкъридж, Аляска преди официалната си среща на 15 август. Въпроси обаче имаше - докато двамата лидери бяха на червения килим, опънат за издирвания от съда в Хага стопанин на Кремъл, една от репортерките изкрещя към Путин: "Ще спрете ли да убивате цивилни?", имайки предвид руските атаки с ракети и дронове, вземащи жертви в Украйна всеки ден и всяка нощ.

Диктаторът обаче направи красноречив жест с ръце, демонстриращ, че не е чул въпроса.

Още: Усмивки и поздрави - все едно няма война: Тръмп посрещна топло Путин в Аляска (ВИДЕО и СНИМКИ)

When asked by journalists when he would stop killing civilians, Putin gestured that he couldn’t hear the question. Moments later, the Russian leader got into the same car with Trump, and they drove off together. pic.twitter.com/WeU9DABXBs — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 15, 2025

И още жестове на Путин

След като двамата с Тръмп влязоха в обща лимузина и се придвижиха до вътрешността на американската военна база "Елмендорф-Ричардсън", въпросите на медиите не секнаха.

"Президенте Путин, защо президентът Тръмп трябва да ви вярва именно сега?", попита репортерка, но докато задаваше въпроса си, Путин отново правеше странни жестове. Отговори не последваха.

Talks between Putin and Trump in the 3-on-3 format have just begun. The Russian side includes Lavrov and Ushakov, while the US side includes Rubio and Witkoff. pic.twitter.com/dmApMuzu9Y — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 15, 2025

Разговорите в Аляска ще се водят във формат "3 на 3" - Тръмп, държавният секретар Марко Рубио и пратеникът за Близкия изток (превърнал се в пратеник за Русия и Украйна) Стив Уиткоф от американска страна, както и Путин, външният министър Сергей Лавров и съветникът на Путин по външната политика Юрий Ушаков.

Още: "В преследване на мир": Слоганът на срещата Тръмп-Путин в Аляска (СНИМКИ)

Тръмп преди това заяви, че ще има "много тежки последствия" за Русия, ако Путин откаже примирие в Украйна. Преди няколко дни обаче самият той призна, че не може да убеди диктатора да прекрати огъня и да спре да убива цивилни. Републиканецът каза, че вече са водили този разговор няколко пъти и той е протичал добре, но после Тръмп затваря телефона, прибира се вкъщи и вижда поредния удар на руснаците по старчески дом или по жилищна сграда, а "хората лежат мъртви на улиците": От "тежки последствия" до "не мога да го убедя": Готов ли е Тръмп за срещата с Путин, който го обработва с исторически трикове? (ОБЗОР- ВИДЕО).

“Look Vladimir, they still believe we are here to talk about peace.” pic.twitter.com/ui8o7udsHi — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 15, 2025

Целта на Тръмп в Аляска е именно да убеди Путин да сключи примирие.

Путин не е свикнал независими журналисти да му задават въпроси

"Преди малко видяхме чуждестранни журналисти да викат въпроси към Владимир Путин по време на церемонията по посрещането му в Аляска. Това е първият път от дълго време насам, в който руският президент се намира в една стая с толкова много независими журналисти, които не са контролирани от Кремъл. Работата на руската преса, която обикновено пътува с президента, е много различна от начина, по който американските репортери отразяват събитията. Неодобрени или неудобни въпроси почти никога не се задават", коментира ситуацията кореспондентът на BBC.

"Днес репортерите вече успяха да зададат въпроси на Путин като „кога ще спрете да убивате цивилни?“ и „защо Тръмп трябва да вярва на думите ви?“. Няма начин да се разбере дали руският президент е чул въпросите, но ако излезе на пресконференция, ще бъде невъзможно да се избегнат напълно неудобните теми", допълва репортерът.