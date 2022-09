Телескопът „Джеймс Уеб" показа нови снимки на мъглявината Орион (ВИДЕО и СНИМКИ)

Международен екип от учени анализирана публикуваните данни от телескопа, за да разбере повече за образуването на Слънчевата система.

We’re going even deeper into the web with @NASAWebb ! 🕸️ These Hubble&Webb views unveil a star-forming region called the Tarantula Nebula. At a distance of 161,000 light-years, it’s home to the hottest&most massive stars known. pic.twitter.com/YQiERNJHNH

Снимките на мъглявината Орион са част от приоритетните програми, по които учени от 18 държави работят с телескопа "Джеймс Уеб". Сред тях са Националният изследователски център във Франция, университетът "Уестърн" в Канада, Мичиганският университет.

"Ние сме смаяни от тези снимки на Орион. Новите изследвания ни позволяват да разберем по-добре как масивните звезди трансформират облаците газ и звездния прах, сред които са родени", сподели канадският астрофизик Елс Питърс.

Мъглявините са прикрити от големи количества прах, което прави наблюдението им изключително трудно. Преди "Джеймс Уеб" подобни опити се правеха с телескопи като "Хъбъл".

Breathtaking images of a stellar nursery in the Orion Nebula taken by the James Webb Space Telescope are shedding light on an environment similar to our own solar system when it formed more than 4.5 billion years ago. https://t.co/THs0OlRJQq pic.twitter.com/GlKFVesG59