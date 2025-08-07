В САЩ започнаха да произвеждат бронираните машини "Страйкър" за България

Производството в САЩ на първите бойни бронирани машини "Страйкър" за българските Сухопътни войски вече е започнало и се изпълнява съгласно графиците. Това съобщи началникът на щаба на Сухопътните войски бригаден генерал Стоян Шопов пред в. "Българска армия". Страната ни ще се сдобие с общо 183 броя "Страйкър" и 15 спомагателни машини по договора, сключен през 2023 година с Вашингтон. Той е на стойност малко над 2,5 милиарда лева. Парите ще се изплащат на вноски - разсроченото плащане е до 2027 г., а средствата са осигурени от държавния бюджет.

Още: Готов ли е "ТЕРЕМ - Ивайло" да посрещне "Страйкърите"? Военният министър провери на място

Кога идват първите "Страйкър"-и?

Машините ще могат да бъдат доставени в срок от 3 години след възлагането на договора за производство. През април тази година министърът на отбраната Атанас Запрянов съобщи, че още до края на 2025 г. България ще приеме първите 33 бронирани машини "Страйкър" за нуждите на Сухопътните войски. Според плана първите машини трябва да дойдат в края на септември, предава БНР.

Чрез договора ще се открие и възможност за трансфер на технологии и организиране на производство на 30-милиметрови боеприпаси на територията на България в бъдеще. Началникът на щаба на Сухопътните войски бригаден генерал Стоян Шопов обяснява, че окончателното сглобяване на машините ще е в "ТЕРЕМ - Ивайло".

Снимка: Getty Images

Още: Ясно е кога пристигат българските "Страйкъри" - машината, с която Украйна изпоти Путин

Кой ще се възползва от новите машини?

Първите системи въоръжение и техника могат да бъдат приети на въоръжение и въведени в експлоатация в 61-ва механизирана бригада.

В мотивите на проекта за "Страйкър"-ите се посочваше, че машините се закупуват с цел изграждането на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада за нуждите на Сухопътните войски на Българската армия.

През август 2024 г. депутатите ратифицираха в две последователни четения международния договор за придобиване на боеприпаси за "Страйкър"-ите (със 125 гласа "за" и 51 "против"): Парламентът гласува закупуването на боеприпаси за "Страйкър"-ите и за зенитно-ракетни комплекси IRIS-T (СНИМКИ).