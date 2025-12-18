Дрехи под панталоните: Разкриха опит за кражба в търговски център (ВИДЕО)

Две жени бяха задържани в понеделник, 17 декември 2025 г., след като бяха засечени да се опитват да изнесат 21 дрехи, без да ги заплатят от магазин в голям търговския център в Сан Педро Гарца Гарсия (в щата Нуево Леон, Мексико) - богат и модерен град, част от метрополитенския район на Монтерей.

Според официалната информация охраната на магазина забелязала подозрителните жени и ги спряла още преди да напуснат търговския обект. При проверката служителите открили, че една от тях е скрила множество артикули под широките си панталони, опитвайки се да ги пренесе без плащане.

Още: Задигнаха злато и сребро от склад за веществени доказателства

Двете задържани жени са на 52 и 51 години, информират местни медии. Общата стойност на откритите дрехи възлиза на около 10 159 мексикански песо (приблизително 500–550 лева). След като били заловени от охраната на магазина, двете жени били задържани и предадени на властите, а впоследствие отведени пред Министерството на обществения ред (Ministerio Público), където предстои да бъде взето решение относно тяхната съдебна отговорност.

Дръжте крадеца преди Коледа

Кадри от случилото се бяха разпространиха бързо в социалните медии, показвайки как една от жените е спряла на изхода и се противопоставя на усилията на охраната да я задържи. Тези видеа предизвикаха смесени реакции - някои потребители подкрепят действията на охраната, докато други изразяват несъгласие с начина, по който е била задържана.

Инцидентът се случва в пиковия сезон преди Коледа, когато търговските центрове като Fashion Drive са особено натоварени и охраната често засилва наблюдението, за да предотврати кражби и други нарушения, пишат от "Gamavision".

Още: Крадец на картини се сдоби с обвинение