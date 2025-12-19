Хората не протестират срещу празни хладилници, а срещу мафиотската симбиоза. Протестите вече не са само на "жълтите павета", те са в цялата страна и хората говорят в един глас за своите приоритети и ценности. Това каза журналистът от АКФ Бойко Станкушев, който в ефира на Нова телевизия анализира дали оставката на правителството променя същността на проблемите в държавата. Според него основният проблем е липсата на справедливост.

Станкушев изрази скептицизъм относно състоянието на правосъдието у нас, сравнявайки го с европейски примери. "Във Франция и Италия съдебната система работи - там бяха осъдени бивши президенти и премиери. В България нямаме съдебна система в момента. Имаме магистрати, честни съдии и прокурори, но тези, които са създадени от "дълбоката държава" и мафията, трябва да бъдат изчистени", категоричен бе той.

"Хора отиват и си взимат пачките от Петьо Еврото. Това е проблемът в съдебната система", каза той.

Журналистът защити машинното гласуване, като даде примери за манипулации с хартия. "В едно видинско село от 322 гласували, 143 бюлетини са недействителни. Без машини и без истински наблюдатели във всяка секция, ще се възпроизвежда старото положение", подчерта той.