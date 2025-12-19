Тежка присъда грози мъжа, поругал над 200 надгробни плочи в София

Прокуратурата повдигна обвинение на 29-годишния мъж, който потроши 215 надгробни плочи и урни на Централните софийски гробища. Извършителят е със солидно криминално досие. Той има предишни осъждания за кражби, грабежи и престъпления с наркотици. Към момента на вандалския акт той е бил в изтърпяване на условна присъда за кражби.

Мъжът е обвинен за унищожаване и повреждане на имущество, довело до значителни вреди. Законът предвижда наказание "лишаване от свобода" за срок до 10 години. Законът обаче не предвижда глоба, която да покрие нанесените щети, който са за около 100 000 лева.

Голяма част от плочите вече са възстановени от управата на парка, с изключение на тези, които са напълно унищожени.

Вандалска проява

Пред разследващите мъжът е признал, че е действал под влиянието на алкохол. Въпреки че си спомня действията, той не е дал смислено обяснение за мотивите си.

Разследването е установило, че извършителят е действал абсолютно сам. Погромът е извършен в рамките на един час - между 20 и 21:00 часа. Мъжът е преминал през старата и новата част на гробищния парк, събаряйки плочите само с ръце и крака. Повечето от тях са се счупили при падането върху бетонната настилка, като не са използвани никакви допълнителни инструменти.

Първоначалният сигнал е бил за около 150-160 повредени паметника, но след пълния обход на полицията числото е нараснало до 215. Сигналът до Второ РУ-СДВР е подаден в 8:44 часа на следващата сутрин от служители на гробищния парк.