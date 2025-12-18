Част от подаръчен пакет: Биографията на Тръмп за деца за някои имигранти в САЩ

Южноафрикански граждани, които идват в САЩ като бежанци, може да получават при пристигането си версия за деца на биографията на американския президент Доналд Тръмп като част от подаръчен пакет, съгласно предложение на Министерството на здравеопазването и хуманитарните въпроси. Предложението е направено от Фред Купър, назначен от Тръмп за заместник помощник-секретар в отдел на министерството.

Какво пише в нея?

Биографията от 89 страници, предназначена за деца от 8 до 12-годишна възраст, представя президента републиканец като вдъхновяваща фигура, чийто живот "е нагледен урок по целеустременост, издръжливост, увереност и смели мечти".

Книгата разказва за детството на Тръмп в Ню Йорк, както и за успехите и провалите му като бизнесмен, най-вече за фалита на пищното му казино "Тадж Махал" и хотела в Атлантик Сити. Включени са и паметни моменти от първия му мандат в периода 2017-2021 г. - от изграждането на стената по границата на САЩ с Мексико до мерките за борба с Covid-19.

Купър предложи биографията на седмия по ред американски президент Андрю Джаксън също да бъде част от подаръчния пакет.

Ако получи одобрение, планираният подаръчен пакет би подкрепил инициативата на Тръмп за привличане на хиляди южноафрикански бежанци от европейски произход в САЩ като бежанци, отбелязва Ройтерс, цитирана от БАТ. Тази програма предизвика остра реакция от страна на южноафриканското правителство и различни организации, защитаващи правата на бежанците.

От началото на втория си мандат през януари тази година Тръмп замрази процедурите по приемането на бежанци от цял свят, но седмици след това поде инициатива за приемане на потомци на нидерландските заселници в Южна Африка (африканери), тъй като смята, че те са подложени на насилие и дискриминация, основани на расата им - твърдение, което южноафриканското правителство категорично отрича.