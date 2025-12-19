Заради Илия да намразим "Свети Илия": Ген. Румен Миланов за падането на охраната на Борисов и Пеевски

"Заради Илия да намразим "Свети Илия" - така национална сигурност не се гради. Злоупотреби с Националната служба за охрана (НСО) може да има, но може и да се минимизират проблемите през Комисията за контрол на службите в Народното събрание". Това заяви пред БНТ генерал Румен Миланов, бивш началник на НСО и на НСБОП. Още: На комисия: Пада охраната на Борисов, Пеевски и всички депутати

Какъв е обемът на охраната на Пеевски?

Той обясни, че българският модел на национална сигурност е базиран на внушения. "Виждаме кортежа на президента и махаме колите на президентството. Защо? Някаква емоция се появява в ДПС-Ново начало. Сега пак се появява една емоция този път срещу Делян Пеевски и ДПС-Ново начало и да се премахне неговата охрана, защото не е харесван", коментира генерал Миланов.

Според него въпросът е в какъв обем е охраната на Делян Пеевски. Автомобилите, които използват НСО, са висок клас, посочи генерал Румен Миланов, според когото има възможност автомобил да се предостави на конкретен народен представител или лидер на партия при съответния законов ред и той да бъде обслужван.

Генерал Румен Миланов посочи още, че служителите на НСО, като работещи в сектор "Сигурност", са добре платени. В момента в сектор "Сигурност" заплащането на служителите е много добро и трябва да се изисква достатъчно много от тях, призова той.

Генерал Миланов настоя за целия сектор "Сигурност" да се постигне стабилитет що са касае до заплащане, но да се направи и анализ за промени и реформи в НСО и службите.

Бившият директор на НСО похвали и работата на МВР за охраната на снощния протест. И протестиращите също имаха доста нормално поведение, допълни още генерал Миланов.

