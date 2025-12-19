Перник е без парно, кметът скочи на "Топлофикация"

Перник е изправен пред сериозен проблем с топлоподаването. Дни наред то е или напълно липсващо, или много слабо. Възмутен, кметът на града Станислав Владимиров сезира Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) заради продължаващото нарушение в услугата по топлоснабдяване.

Също така той призова перничани да изпращат своите сигнали и жалби към комисията.

В сигнала до КЕВР Владимиров пише, че "Топлофикация – Перник" АД не изпълнява задълженията си от дни.

"Вече пети пореден ден на територията на град Перник се наблюдава значително занижено качество на услугата, като в голяма част от жилищните сгради отоплението е изключително слабо или напълно липсва. Проблемът засяга хиляди домакинства, включително семейства с малки деца, възрастни хора и социално уязвими групи, при зимни метеорологични условия", се казва в съобщението, което беше публикувано и на фейсбук страницата на общината.

Кметът твърди, че в Община Перник са получени стотици телефонни обаждания, устни сигнали и жалби от граждани, които изразяват основателното си недоволство и тревога от създалата се ситуация.

"Общината многократно бе сезирана от граждани, които заявяват, че въпреки заплащането на дължимите сметки, не получават договорената услуга. Съгражданите ми са на мнение, че подобно продължително нарушение на топлоснабдяването е недопустимо, противоречи на лицензионните задължения на дружеството и поставя под риск здравето и нормалните битови условия на жителите на града", смята Владимиров.

Той моли КЕВР да извърши незабавна проверка на дейността на "Топлофикация – Перник", да установи причините за нарушението, както и да бъдат предприети всички предвидени в закона мерки и санкции, с цел възстановяване на нормалното и качествено топлоснабдяване и защита правата на потребителите.

