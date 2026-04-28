Тръмп: Иран ни се моли да отворим Ормузкия проток

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран иска Ормузкият проток да бъде отворен възможно най-скоро. Американският лидер направи изявлението в профила си в социалните мрежи Truth Social. Тръмп твърди, че Иран е „в състояние на колапс“. „Иран току-що ни информира, че са в „състояние на колапс“. Те ни молят да „отворим Ормузкия проток“ възможно най-скоро, докато се опитват да разрешат ситуацията със своето ръководство (и аз съм уверен, че ще го направят!),“ се казва в изявлението.

Зад кулисите: Иран и САЩ не са толкова далеч един от друг, работи се по сделка за мир на два етапа

Техеран все още не е направил никакви изявления по този въпрос. Припомняме, че по-рано Bloomberg съобщи, че танкер с газ е преминал през Ормузкия проток за първи път от началото на войната между САЩ и Израел срещу Иран. Преди войната приблизително три танкера за втечнен природен газ на ден са преминавали през пролива.

Iran has just informed us that they are in a “State of Collapse.” They want us to “Open the Hormuz Strait,” as soon as possible, as they try to figure out their leadership situation (Which I believe they will be able to do!). Thank you for your attention to this matter! pic.twitter.com/btlosFo1qf — Clash Report (@clashreport) April 28, 2026

Още: Най-богатият руснак: Кой е олигархът на Путин, чиято яхта мина безпроблемно през блокирания Ормузки проток?

Междувременно вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс очевидно подозира, че Пентагонът крие пълната истина за войната с Иран. Според The ​​Atlantic, Ванс е изразил опасенията си относно евентуален недостиг на ракети и боеприпаси, както и относно напредъка на военните операции, на закрити срещи.

Заради блокадата: Иран няма къде да складира петрола си