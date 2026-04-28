Тръмп: Иран ни се моли да отворим Ормузкия проток

28 април 2026, 18:59 часа
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран иска Ормузкият проток да бъде отворен възможно най-скоро. Американският лидер направи изявлението в профила си в социалните мрежи Truth Social. Тръмп твърди, че Иран е „в състояние на колапс“. „Иран току-що ни информира, че са в „състояние на колапс“. Те ни молят да „отворим Ормузкия проток“ възможно най-скоро, докато се опитват да разрешат ситуацията със своето ръководство (и аз съм уверен, че ще го направят!),“ се казва в изявлението.

Отговорът

Техеран все още не е направил никакви изявления по този въпрос. Припомняме, че по-рано Bloomberg съобщи, че танкер с газ е преминал през Ормузкия проток за първи път от началото на войната между САЩ и Израел срещу Иран. Преди войната приблизително три танкера за втечнен природен газ на ден са преминавали през пролива.

Междувременно вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс очевидно подозира, че Пентагонът крие пълната истина за войната с Иран. Според The ​​Atlantic, Ванс е изразил опасенията си относно евентуален недостиг на ракети и боеприпаси, както и относно напредъка на военните операции, на закрити срещи.

Евгения Чаушева Отговорен редактор
