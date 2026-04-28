Зад кулисите: Иран и САЩ не са толкова далеч един от друг, работи се по сделка за мир на два етапа

Съединените щати и Иран не са толкова далеч един от друг, колкото изглежда, въпреки че не успяха да проведат втори кръг преговори в Пакистан, съобщи американската телевизия CNN на 28 април, позовавайки се на запознати с дискусиите източници. Те посочват, че зад кулисите продължават интензивни дипломатически усилия, като преговорите са съсредоточени върху поетапен процес. Първата част от евентуално споразумение ще се фокусира върху възстановяването на статуквото отпреди войната и отварянето на Ормузкия проток без ограничения или такси.

Ядрената програма на Иран ще бъде разгледана по-късно, въпреки че американският президент Доналд Тръмп заяви, че всяко споразумение трябва да изисква от Техеран да се откаже от уран с качество, близко до това за ядрена бомба. Републиканецът иска и иранците да прекратят обогатяването на уран. Свързаните с ядрената програма изисквания на САЩ обаче на този етап са отхвърлени от Техеран, твърди CNN.

Още: Морската агенция на ООН поряза Иран: Няма право да събира такси за Ормузкия проток

Посредниците натискат и двете страни да постигнат споразумение, като следващите няколко дни се считат за решаващи, казват източниците.

Иран благодари на Пакистан и каза, че няма вътрешно противоборство за преговорите

Във вторник иранският посланик в Пакистан благодари на пакистанските власти за съдействието и организирането на преговорите със САЩ, като похвали техните дипломатически усилия. Това се случи, след като Тръмп спря пратениците си Стив Уиткоф и Джаред Къшнър да пътуват за Исламабад за втори кръг дискусии с Техеран, а иранският външен министър Абас Арагчи в отговор замина за Русия: Борите се за суверенитета си, трябва да има мир: Путин го каза, но не на Украйна, а на Иран (ВИДЕО).

Реза Амири Могадам изрази благодарност към министъра на външните работи на Пакистан Мухамад Ишак Дар, както и към дипломатите от външното министерство в Исламабад. Той заяви, че тяхната работа е помогнала да се превърне политическата воля в практически мерки, необходими за дипломацията.

„Това е дипломация в най-истинския смисъл на думата – не само думи, а тихата, упорита работа, която прави диалога възможен и мира постижим“, написа иранският посланик в X.

Още: Тръмп не хареса иранското предложение за мир

Междувременно говорител на иранското правителство заяви, цитиран от опозиционната телевизия Iran International, че в процеса на вземане на решения в страната относно преговорите със САЩ „няма никакъв проблем“. Напоследък това е голяма тема - Тръмп неведнъж намекваше, че няма с кого да преговаря, защото военните в Ислямската република са на различна позиция спрямо гражданското ръководство, и преди повече от седмица даде ултиматум на Иран да избере пратеници с широк мандат за вземане на решения в преговорите.