Тръмп: Комунизмът е "най-голямата заплаха" за САЩ (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в понеделник, че комунизмът представлява най-голямата заплаха за Америка, съобщи АП. Коментирайки изказванията на кмета на Ню Йорк Зоран Мамдани, който твърдеше, че в цялата страна могат да бъдат избрани повече кандидати от демократично-социалистическия лагер, Тръмп настоя, че "това не е социализъм, а истински комунизъм". "Обама не даде на Иран 300 млрд. долара": Бивш държавен секретар с остра критика срещу Тръмп

"Те използват думата "социалдемократ", защото звучи толкова хубаво, но всъщност става дума за комунизъм", подчерта американският президент.

Trump on communism:



It's not socialism; it's really communism. They use the word "social democrat" because it sounds so nice, but it's really communism you're talking about.



I think it's the biggest threat to our nation there is, maybe since our founding. That includes World… pic.twitter.com/yY9GwrmAjb — Clash Report (@clashreport) June 29, 2026

Тръмп заяви пред репортери в Белия дом, че демократичният социализъм, застъпван от Мамдани, "по същество въвежда комунизма" в САЩ, като подчерта, че "никога не е имало нещо толкова опасно".

Никога не е имало нещо толкова опасно

Снимка: Getty images

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Тръмп счита тази идеология за по-опасна от терористичните атаки на 11 септември и двете световни войни.

"Мисля, че това е може би най-сериозната заплаха, с която страната ни се е сблъсквала през цялата си история. По-лоша от Първата световна война, Втората световна война, терористичните атаки от 11 септември, нападението над Пърл Харбър. За тях е толкова лесно да печелят изборите, защото обещават на хората много безплатни неща. Лесно им е да привличат привърженици, като дават нереалистични обещания", заяви президентът на САЩ.

През последните дни Тръмп започна често да критикува политиците, представляващи левото крило на Демократическата партия. Миналата седмица той вече ги нарече сериозна заплаха за САЩ. Тогава обаче президентът все пак уточни, че световните войни и терористичните атаки от 11 септември 2001 г. са били по-сериозни предизвикателства за страната.

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