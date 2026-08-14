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Тръмп праща Къшнър в Близкия изток: Готви разговори за бъдещето на Газа

14 август 2026, 6:08 часа 595 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Тръмп праща Къшнър в Близкия изток: Готви разговори за бъдещето на Газа

Пратеникът на американския президент Доналд Тръмп и негов зет - Джаред Къшнър, може да посети Израел следващата седмица за разговори за Ивицата Газа. Плановете бяха съобщени първоначално от изданието "Аксиос", което посочи, че Къшнър следващата седмица планира да се срещне в Кайро и с посредниците от Египет, Катар и Турция. Целта на посещението в Израел ще бъде да се "намери път към напредък в прилагането на плана от 20 точки" на Тръмп за Газа от края на миналата година, съобщи Reuters.

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В края на юли американският президент заяви, че е постигнато споразумение за приключване на разоръжаването на палестинската въоръжена групировка "Хамас" и други въоръжени организации в ивицата Газа.

Тръмп заяви, че споразумението ще бъде изпълнено поетапно, като израелските сили ще се изтеглят от Газа с напредването на процеса на разоръжаване, а Международни сили за стабилизиране ще работят съвместно с нови палестински полицейски сили за осигуряване на сигурността в анклава.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху, който се надява да бъде преизбран на изборите през октомври, публично отхвърли плана на Тръмп.

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"Хамас" заяви, че се е съгласил с плана, но прилагането на споразумението ще зависи от това дали Израел първи ще изпълни своите ангажименти, включително изтегляне и прекратяване на атаките.

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Примирието в ивицата Газа беше нарушавано многократно, като над 1250 палестинци, предимно мирни граждани, и четирима израелски войници, бяха убити при атаки след като примирието влезе в сила през октомври миналата година.

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Доналд Тръмп Ивицата Газа Джаред Къшнър война Израел
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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