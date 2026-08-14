Тръмп на съд заради продажба на приоритетен достъп в Truth Social

Две медийни групи са завели дело срещу продажбата на приоритетен достъп до публикациите на президента на САЩ Доналд Тръмп в социалната му мрежа Truth Social. Съдебният иск, внесен от The Intercept и Freedom of the Press Foundation, е насочен срещу Truth API – високоскоростен информационен поток, създаден от Trump Media & Technology Group. Услугата изисква такса до 100 000 долара месечно за приоритетен достъп до публикации от акаунтите на президента на САЩ и ключови служители от администрацията.

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поток осигурява на платените абонати несправедливо предимство във времето по отношение на финансови разкрития, мита и изявления за външната политика, които редовно предизвикват колебания на световните фондови и енергийни пазари.

Във федералната жалба ищците определят търговската схема като „дълбоко корумпирана“, тъй като президентът на САЩ печели пряко от частни абонати, търсещи информация с предимство.

В иска се изтъква, че това нарушава Първата поправка на Конституцията на САЩ, като ограничава равния обществен достъп до правителствени изявления, без да е налице легитимен държавен интерес.

Освен изявленията на висши държавни представители, платената емисия предава съдържание от вицепрезидента Джей Ди Ванс, министъра на здравеопазването и социалните служби Робърт Ф. Кенеди-младши, директора на ФБР Каш Пател и официалния акаунт на Белия дом.

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Говорител на Trump Media отхвърли правните възражения, като посочи, че основните медийни организации вече обединяват и разпространяват публичните изявления на висши държавни представители.

„Сега леви активисти се опитват неправомерно да използват съдилищата като оръжие, за да наложат цензура върху него и да навредят на акционерите“, заяви говорителят в отговор на съдебния иск.

Данните показват, че президентът на САЩ запазва 41,3% дял в Trump Media на стойност приблизително 950 млн. долара чрез тръста „Donald J. Trump Revocable Trust“, който се управлява от най-големия му син – Доналд Тръмп-младши.