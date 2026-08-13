Пускат ток на Тръмп, за да не заспива: Конспирация завладя социалните мрежи (ВИДЕО)

Нова конспиративна теория, касаеща американския президент Доналд Тръмп, набира сила в социалните мрежи. Тя е свързана с вече няколко случая, в които президентът на САЩ почва сладко-сладко да дреме по време на събития, включително по време на пресконференцията в Белия дом, с която подписа указ, в който се съдържат нови препоръки относно поставянето на ваксини в Съединените щати - ОЩЕ: Освен миротворец, се прави и на лекар: Тръмп подписа указ, променящ ваксините за деца

Съответно, сега теорията на конспирацията касае млада жена, стояща до дремещия на бюрото си в Овалния кабинет Тръмп. Теорията е, че тя използва електрошок, за да разбужда президента - същият човек, който се подиграваше на предшественика си Джо Байдън, наричайки го "Спящия Джо" (Sleepy Joe): защото и Байдън придремваше и се държеше неадекватно на публични събития. Въпросната млада дама натискала скрит бутон, който изпращал (слаб) ток в тялото на Тръмп. Теорията е предизвикана от видеокадри: Тръмп затваря очи и след като жената докосва корема си, той внезапно ги отваря.

Разбира се, няма абсолютно никакви доказателства, че такова нещо е възможно. Но младата жена вече има прякор, налаган от социалните мрежи: "Тейзър".

“Taser for Trump”: social media is spreading a conspiracy theory



After Trump dozed off during a briefing, a theory appeared on social media claiming that a woman standing nearby has a hidden taser button and wakes the president when he falls asleep.



The theory was sparked by a… pic.twitter.com/LHP6vmDjaT — NEXTA (@nexta_tv) August 13, 2026