Няма кафе: Земетресението в Колумбия нанесе удар в световен мащаб (ВИДЕО)

Земетресението в Колумбия застраши износа на кафе. Бедствието наруши дейността на ключовото пристанище Буенавентура и блокира пътищата, по които кафето се транспортира от районите на производство до крайбрежието. Поради логистичните проблеми износът почти е спрял. Пренасочването на пратките през други пристанища засега е невъзможно поради липса на достатъчно транспорт. Дори след възстановяването на пътищата, доставките няма веднага да се върнат към предишните си нива.

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Колумбия е един от най-големите износители на кафе в света и един от водещите производители на сорта ""Арабика“.

Междувременно в интернет отново стана популярен един трик - кафето се замразява във формички за лед, а получените кубчета се добавят към мляко, за да се приготви тази интересна напитка.

Is the world facing a coffee shortage?



The earthquake in Colombia has put coffee exports at risk.



The disaster disrupted operations at the key port of Buenaventura and blocked roads used to transport coffee from production regions to the coast.



Because of the logistics… pic.twitter.com/TgGKjmtOzR — NEXTA (@nexta_tv) August 13, 2026

Колумбия обяви извънредно положение след мощното земетресение с магнитуд 7,4 по Рихтер. Стотици са жертвите, пострадалите и обявените за изчезнали. Десетки сгради са разрушени, а спасителните екипи продължават да издирват хора под развалините.