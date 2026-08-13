Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Няма кафе: Земетресението в Колумбия нанесе удар в световен мащаб (ВИДЕО)

13 август 2026, 7:23 часа 431 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Няма кафе: Земетресението в Колумбия нанесе удар в световен мащаб (ВИДЕО)

Земетресението в Колумбия застраши износа на кафе. Бедствието наруши дейността на ключовото пристанище Буенавентура и блокира пътищата, по които кафето се транспортира от районите на производство до крайбрежието. Поради логистичните проблеми износът почти е спрял. Пренасочването на пратките през други пристанища засега е невъзможно поради липса на достатъчно транспорт. Дори след възстановяването на пътищата, доставките няма веднага да се върнат към предишните си нива.

ОЩЕ: След силния трус: Обявиха тридневен траур в Колумбия в памет на жертвите

Колумбия е един от най-големите износители на кафе в света и един от водещите производители на сорта ""Арабика“.

Междувременно в интернет отново стана популярен един трик - кафето се замразява във формички за лед, а получените кубчета се добавят към мляко, за да се приготви тази интересна напитка.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Колумбия обяви извънредно положение след мощното земетресение с магнитуд 7,4 по Рихтер. Стотици са жертвите, пострадалите и обявените за изчезнали. Десетки сгради са разрушени, а спасителните екипи продължават да издирват хора под развалините.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Колумбия земетресение кафе
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес