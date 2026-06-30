Спорт:

Тръмп: Почти сме спечелили военно срещу Иран (ВИДЕО)

30 юни 2026, 0:47 часа 486 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп: Почти сме спечелили военно срещу Иран (ВИДЕО)

Печелим военно. Почти сме спечелили във военен смисъл, бих казал. Това заяви американският президент Доналд Тръмп относно конфликта с Иран. В типичния си стил той не отговори какви са очакванията му от срещата с ирански представители в Катар. „Срещата в Доха ще бъде може би важна, може би не. Ще разберем“, каза Тръмп.

Във връзка с американските представители, които ще участват в срещата, той каза: “Те отиват в Катар. Мисля, че вече са заминали или скоро ще отпътуват”.

По-рано днес говорителката на Белия дом Карълайн Левит каза пред телевизия "Фокс Нюз", че зетят на Тръмп Джаред Къшнър и специалният пратеник на американския президент Стив Уиткоф ще участват тази седмица в Доха в срещи на високо равнище на фона на продължаващите дискусии по меморандума за разбирателство с Иран.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Доха Доналд Тръмп Катар среща война Иран
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес