Тръмп: Почти сме спечелили военно срещу Иран (ВИДЕО)

Печелим военно. Почти сме спечелили във военен смисъл, бих казал. Това заяви американският президент Доналд Тръмп относно конфликта с Иран. В типичния си стил той не отговори какви са очакванията му от срещата с ирански представители в Катар. „Срещата в Доха ще бъде може би важна, може би не. Ще разберем“, каза Тръмп.

Trump on Iran:



The meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not.



We will find out. pic.twitter.com/8uHbwtYvzL — Clash Report (@clashreport) June 29, 2026

Във връзка с американските представители, които ще участват в срещата, той каза: “Те отиват в Катар. Мисля, че вече са заминали или скоро ще отпътуват”.

По-рано днес говорителката на Белия дом Карълайн Левит каза пред телевизия "Фокс Нюз", че зетят на Тръмп Джаред Къшнър и специалният пратеник на американския президент Стив Уиткоф ще участват тази седмица в Доха в срещи на високо равнище на фона на продължаващите дискусии по меморандума за разбирателство с Иран.