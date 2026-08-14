Три държави ще разработват газово находище във Венецуела

Министърът на изкопаемите горива на Венецуела Паула Хенао обяви в четвъртък подписването на втория етап от лиценза за проучване на газовото находище "Лоран" с британската компания BP plc, XRG от Обединените арабски емирства и UCC Oil and Gas от Катар, предаде "Ройтерс". Партньорът от ОАЕ, XRG, е инвестиционният инструмент на ADNOC за нисковъглеродна енергия и химикали. Още: Правителството и опозицията във Венецуела си стиснаха ръцете за съдебна реформа

Споразумението

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Споразумението има за цел разработването на находището със седем залежи в платформата "Делтана", като шест от залежите се споделят с Тринидад и Тобаго.

Изпълняващата длъжността президент Делси Родригес заяви, че сделката е голямо постижение след 23 години.

Мег О"Нийл от BP изрази чест да ускори разработването "в полза на венецуелския народ". Сделката следва Фаза I, подписана с Shell, и поставя Венецуела в позиция да увеличи производството на природен газ и експортния си капацитет.

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