Войната с Иран изчерпала една четвърт от важни за американската армия разузнавателни дронове (ВИДЕО)

Американската армия е загубила най-малко 45 дрона MQ-9 Reaper по време на войната с Иран. Това прави приблизително 25 процента от флота си от този род апарати, съобщават трима американски служители, запознати с въпроса, цитирани от Washington Post. Според Военновъздушните сили, Reaper се използва за провеждане на наблюдение и целенасочени удари и може да струва между 30 и 50 милиона долара в зависимост от вида сензори и оръжия, които носи. Така потенциалните разходи за данъкоплатците от последните загуби само за тази оръжейна система възлизат на над 1,3 милиарда долара.

Безпилотните апарати са били използвани интензивно около Ормузкия проток, жизненоважният корабен маршрут, който се превърна в основна гореща точка в конфликта и ключова пречка за договарянето на трайно мирно споразумение. Но дроновете летят бавно и често на ниска височина, което ги прави сравнително лесни мишени за иранските военни и техните регионални съюзници в Йемен и Ирак.

Още: Сваленият в Иран F-15 на САЩ е ударен с китайска установка? Иранска ракета рани американци в кувейтска база

Друг американски служител, който подобно на останалите е пожелал анонимност, за да обсъди данни от Пентагона, заяви, че не всички изгубени „Рийпъри“ са били свалени. Неопределен брой са се разбили, след като комуникационната връзка на операторите им с дроновете е прекъснала, каза служителят. Дроновете „Reaper“ се присъединяват към нарастващия списък от американски оръжия и боеприпаси, които са били изчерпани от войната в Иран и годините на американска военна подкрепа за Украйна в конфликта ѝ с Русия. През първия месец на иранската кампания американските сили изстреляха над 850 крилати ракети „Томахоук“ и над 1000 ракети „Пейтриът“ и THAAD, което значително намали запасите от ключова способност за удари на далечни разстояния и най-търсените военни системи за противовъздушна отбрана, съобщи по-рано „The Post“ .

Подобен недостиг ограничи военните възможности на президента Доналд Тръмп, тъй като напрежението с Техеран остава високо и принуди американските командири в региона да променят отбранителната тактика и да държат ракети в резерв, ако преценят, че е малко вероятно входяща иранска ракета да навреди на някого. Пентагонът, който отказа коментар за тази статия, последователно отрича съобщенията, че запасите му от ключови оръжия са на изчерпване. В същото време администрацията на Тръмп поиска от Конгреса десетки милиарди долари финансиране за компенсиране на разходите, причинени от войната с Иран, както и за попълване на запасите.

Още: MQ-9 Reaper: Иран е унищожил толкова от уникалните дронове на САЩ, колкото за 1 млрд. долара

Както „The Washington Post“ съобщи миналата седмица, Тръмп се е конфронтирал с министъра на отбраната Пийт Хегсет относно състоянието на американските оръжейни запаси. Срещата се е състояла на 31 юли, в кулоарите на заседание на кабинета в Кемп Дейвид, президентската резиденция в Мериленд. Недостигът изглежда е окуражил Иран, който засили исканията си за контрол над Ормузкия проток и обезщетения за щетите, които страната е понесла, откакто Тръмп нареди началото на военните действия на 28 февруари.

Колко такива дрона има САЩ?

Според данни от публичния бюджет и службите, преди началото на конфликта, в американския военен флот е имало приблизително 185 безпилотни апарата „Reaper“ – 165 във Военновъздушните сили и 20 в Морската пехота. Тази цифра не включва експлоатираните от американските разузнавателни агенции. Към днешна дата нито един от този вид дронове на морската пехота не е загубен, заяви в изявление говорителят подполковник Джошуа Бенсън. Те действат предимно в Азиатско-тихоокеанския регион.

През май генерал-лейтенант Дейвид Тейбър, висш офицер от ВВС в Пентагона, заяви пред Сената, че броят на останалите дронове е спаднал до около 135. По това време Тейбър каза на законодателите, че е „загрижен“ за загубите и че ВВС проучват как бързо да попълнят флота си. Припомняме, че Пентагонът постепенно изважда от употреба произведените от General Atomics Reaper и предвижда заместващ флот от по-евтини въоръжени дронове за наблюдение, които могат да атакуват целите си с рой.

Още: Украйна може да получи най-опасния военен дрон в света само за 1 долар (ВИДЕО)

Междувременно администрацията на Тръмп се опитва да осигури подкрепата на законодателите за допълнителен бюджет за войната в Иран на стойност 67 милиарда долара, който според нея е жизненоважен за попълване на арсенала на Пентагона. Дори Конгресът да одобри финансирането, ще минат години, преди запасите, изчерпани от конфликта в Иран, и боеприпасите, изпратени в Украйна, да бъдат възстановени.

През юли Хегсет заяви пред Сената, че без бързо вливане на допълнително финансиране, Пентагонът ще трябва да ограничи военните учения, тъй като войната с Иран натоварва бюджета за отбрана. Той изчисли, че конфликтът ще струва 37,5 милиарда долара до края на септември, въпреки че тази сума не включва разходите за възстановяване на американски бази в Близкия изток, повредени от иранските удари.

Още: Най-скъпият военен дрон на САЩ: Ще отиде ли в Украйна? (ВИДЕО)

Републиканците в Конгреса са разделени относно най-добрата стратегия за осигуряване на финансиране, свързано с войната, и напуснаха Вашингтон за августовската си ваканция. Тази седмица, дясно ориентираният мозъчен тръст American Enterprise Institute публикува доклад, в който се разглеждат усилията на военните за увеличаване на производството на критични боеприпаси. Той установи, че в някои случаи плановете на Пентагона имат „ключови зависимости“, включително значително разширяване на фабричното производство на отбранителната промишленост.

Попълването на запасите ще отнеме години

Например, докладът установява, че може да отнеме години, за да се попълнят запасите от прехващачи THAAD, използвани по време на войната. Ракетата защитава от входящи балистични ракети. Максималният производствен темп на Агенцията за противоракетна отбрана на САЩ е 96 годишно, но Пентагонът иска 857 от тях в бюджета за отбрана за следващата година и почти 2600 общо през следващите пет години. При сегашните производствени темпове, ще са необходими „приблизително 27 години“, за да се изпълни искането, установи AEI.

Производството на един-единствен прехващач THAAD отнема почти три години, каза старшият сътрудник на AEI Тод Харисън, автор на доклада. „Дори и да ги поръчате днес, доставката няма да е преди президентът Тръмп да напусне поста си“, каза Харисън.

Още: Иранци и руснаци се радват за свален дрон на САЩ в Ирак, но дали е истина? (ВИДЕО)

Докладът показва, че други американски боеприпаси, прегледани от AEI, са имали подобни срокове. Въпреки че Хегсет се е срещнал с много от компаниите, отговорни за производството на ключови боеприпаси, и е осигурил това, което Пентагонът нарича рамкови споразумения за увеличаване на производството, все още няма договори или финансиране, за да могат тези фирми да продължат напред.