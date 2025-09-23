Късното шоу на Джими Кимъл се връща в ефир

Късното шоу на американския хуморист Джими Кимъл отново се завръща в ефир, след като беше временно спряно миналата седмица, което породи оживен дебат относно свободата на словото в САЩ и относно натиска, който упражнява администрацията на президента Доналд Тръмп над медиите. Новината за завръщането на предаването беше оповестена от компанията "Disney", която е собственик на телевизия ABC, по която се излъчва предаването.

"Прекарахме последните няколко дни в задълбочени разговори с Джими и след тези дискусии ние взехме решението да подновим програмата днес", се казва в съобщението.

Защо свалиха предаването?

ABC обяви миналата сряда, че лишава за неопределено време от ефир Кимъл и неговата програма. Кимъл е неуморен критик на Доналд Тръмп.

Малко преди това решение да бъде взето, Кимъл обвини американската десница, че експлоатира за политически цели убийството на протръмписткия инфлуенсър и подкастър Чарли Кърк. Това мнение на Кимъл пък породи гнева на Брендън Кар, ръководител на американския радио и телевизионен регулатор, който определи поведението на Кимъл като скандално и заплаши да отнеме лицензите на медиите, които излъчват програмата му.

Кимъл възмути десницата, когато заяви, че убиецът на Чарли Кърк – Тайлър Робинсън, произхожда от републиканско семейство и когато напомни, че Робинсън е мотивирал престъплението си с омразата, която е насаждал Кърк.

В изявлението си сега компанията "Disney" казва, че решението за временно преустановяване на емисията на Кимъл е било взето, за да се избегне влошаване на напрегнатата ситуация в един емоционален момент за страната.