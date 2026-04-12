Тръмп обмисля морска блокада срещу Иран

12 април 2026, 11:42 часа 538 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Президентът на САЩ Доналд Тръмп даде нов сигнал за ескалация на напрежението с Иран, след като сподели статия, в която се разглежда възможността за налагане на морска блокада срещу Техеран.

Ходът идва непосредствено след провала на преговорите между САЩ и Иран, които приключиха без споразумение. Основният спор остава ядрената програма на Иран и условията, поставени от Вашингтон.

Споделената от Тръмп публикация, озаглавена "Картата на Тръмп, ако Иран не отстъпи: морска блокада", твърди, че подобна мярка може да нанесе сериозен икономически удар върху Иран, като ограничи износа на петрол и засегне ключови купувачи като Китай и Индия. 

Според анализа, военноморска блокада би могла да бъде алтернатива на директна военна атака – инструмент за натиск, който да принуди Техеран да направи отстъпки, без да се стига до пълномащабен конфликт. Точно същото "оръжие" може да използва Китай и срещу Тайван.

"Ако Китай прави това, Китай ще има големи проблеми", заяви по-рано Тръмп в отговор на въпрос как САЩ ще реагират, ако Пекин започне да доставя оръжия на Иран.

Американският президент вече заплаши с незабавно налагане на 50% мита върху всяка държава, която снабдява Иран с оръжие – мярка, която би засегнала целия ѝ износ към САЩ.

Георги Петров Отговорен редактор
Доналд Тръмп морска блокада война Иран
