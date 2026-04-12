Тръмп се закани на Китай заради Иран и обяви: "Ние спечелихме" (ВИДЕО)

"Ако Китай прави това, Китай ще има големи проблеми" - това заяви американският президент Доналд Тръмп при въпрос какво ще направи, ако Китай доставя оръжия на Иран. Припомняме, че президентът на САЩ заплаши с незабавно налагане на 50% всеобхватни мита за всяка държава, която доставя оръжия на Иран - за целия ѝ внос на американска територия - ОЩЕ: Тръмп заплаши с тежки мита всеки, който доставя оръжие на Иран. С Хегсет уверяват, че няма да има иранско ядрено оръжие (ВИДЕО)

Trump on China sending weapons to Iran:



If China does that, China is going to have big problems. pic.twitter.com/wfR6wSc0Tc — Clash Report (@clashreport) April 11, 2026

Изказването на Тръмп дойде след като излезе новина, че Китай се готви да достави портативни ракетни установки (MANPADS) на Иран. Китай обаче официално отрече с обяснение, че никога не е предоставял оръжия на която и да е страна в тази война, предаде CNN.

"Ние печелим - независимо какво стане, печелим", добави още Тръмп по въпроса с Иран. Той каза това преди да стане ясно, че засега споразумение за мир между Вашингтон и Техеран няма. По думите му, САЩ победили военно Иран и сега "нека видим какво ще стане" - ОЩЕ: Няма мир между САЩ и Иран: Резултатът от 21 часа преговори (ВИДЕО)

Trump:



We win, regardless what happens, we win.



Let’s see what happens. Maybe they will make a deal, maybe they won’t. It doesn’t matter.



From the standpoint of America, we win. pic.twitter.com/8MxfHQVYdl — Clash Report (@clashreport) April 11, 2026