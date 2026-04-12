Тръмп се закани на Китай заради Иран и обяви: "Ние спечелихме" (ВИДЕО)

12 април 2026, 8:01 часа
Снимка: Getty Images
Тръмп се закани на Китай заради Иран и обяви: "Ние спечелихме" (ВИДЕО)

"Ако Китай прави това, Китай ще има големи проблеми" - това заяви американският президент Доналд Тръмп при въпрос какво ще направи, ако Китай доставя оръжия на Иран. Припомняме, че президентът на САЩ заплаши с незабавно налагане на 50% всеобхватни мита за всяка държава, която доставя оръжия на Иран - за целия ѝ внос на американска територия - ОЩЕ: Тръмп заплаши с тежки мита всеки, който доставя оръжие на Иран. С Хегсет уверяват, че няма да има иранско ядрено оръжие (ВИДЕО)

Изказването на Тръмп дойде след като излезе новина, че Китай се готви да достави портативни ракетни установки (MANPADS) на Иран. Китай обаче официално отрече с обяснение, че никога не е предоставял оръжия на която и да е страна в тази война, предаде CNN.

"Ние печелим - независимо какво стане, печелим", добави още Тръмп по въпроса с Иран. Той каза това преди да стане ясно, че засега споразумение за мир между Вашингтон и Техеран няма. По думите му, САЩ победили военно Иран и сега "нека видим какво ще стане" - ОЩЕ: Няма мир между САЩ и Иран: Резултатът от 21 часа преговори (ВИДЕО)

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
