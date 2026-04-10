Войната в Украйна:

Тръмп с остро предупреждение към Иран за Ормузкия проток

10 април 2026, 10:39 часа
Снимка: Getty Images
Американският президент Доналд Тръмп е недоволен от начина, по който се развива прекратяването на огъня в Иран. Той каза, че Техеран се справя "изключително зле" с осигуряването на свободно корабоплаване през Ормузкия проток. "Това не е споразумението, което имаме", написа той в Truth Social. И заяви, че получава съобщения, че Иран таксува танкерите, преминаващи през пролива. Той предупреди, че иранските власти "по-добре да не правят това" и ако го правят, "трябва да спрат незабавно".

"Иран се справя много зле, някои биха казали даже позорно", заяви Тръмп по адрес на Иран. "Това не е споразумението, което имаме", написа той.

Тръмп добави, че петролът ще започне да тече отново със или без помощта на Иран, без да навлиза в подробности какво точно има предвид.

Междувременно Иран отказва да започне преговори със Съединените щати, докато атаките срещу Ливан не спрат.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова Отговорен редактор
Доналд Тръмп Ормузки проток война Иран
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес