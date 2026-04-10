Тръмп с остро предупреждение към Иран за Ормузкия проток

Американският президент Доналд Тръмп е недоволен от начина, по който се развива прекратяването на огъня в Иран. Той каза, че Техеран се справя "изключително зле" с осигуряването на свободно корабоплаване през Ормузкия проток. "Това не е споразумението, което имаме", написа той в Truth Social. И заяви, че получава съобщения, че Иран таксува танкерите, преминаващи през пролива. Той предупреди, че иранските власти "по-добре да не правят това" и ако го правят, "трябва да спрат незабавно".
Тръмп добави, че петролът ще започне да тече отново със или без помощта на Иран, без да навлиза в подробности какво точно има предвид.
Междувременно Иран отказва да започне преговори със Съединените щати, докато атаките срещу Ливан не спрат.
Trump is dissatisfied with how the ceasefire is unfolding. He said Iran is doing an “extremely poor” job of ensuring free navigation through the Strait of Hormuz— NEXTA (@nexta_tv) April 10, 2026
The U.S. president also said he is receiving reports…