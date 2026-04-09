Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Тръмп иска Европа да му помогне до дни за Ормузкия проток - сам не може

09 април 2026, 18:19 часа 1016 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп иска Европа да му помогне до дни за Ормузкия проток - сам не може

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте е предал на някои от страните членки на Алианса, че американският президент Доналд Тръмп иска до няколко дни да предприемат конкретни ангажименти за гарантирането на сигурността на Ормузкия проток. Това заявиха днес пред Ройтерс двама европейски дипломати.

Припомняме, че вчера Рюте се срещна с Тръмп във Вашингтон. 

"Взимаме предвид разочарованието на Вашингтон, но те не се допитаха до съюзниците си преди или след началото на войната", отбеляза единият от дипломатите.

Доналд Тръмп неведнъж вече направи изявления в смисъл, че НАТО е алианс само на хартия и заплаши да изтегли САЩ от трансатлантическия съюз, като изтъкна, че европейските съюзници разчитат на гаранциите за сигурност на САЩ, а същевременно не са оказали необходимата подкрепа за американско-израелската операция срещу Иран. Факт е обаче, че Тръмп бе твърде самоуверен и не си направи труда да предупреди съюзниците си от НАТО, когато предприе военните си действия, а след това изведнъж опря до тяхната помощ. 

Тук няма как да не припомним какъв уместен въпрос зададе бившият яростен поддръжник на Тръмп пропагандаторът Тъкър Карлсън - Ако си най-силната армия на света, защо не можеш да накараш Иран да отвори Ормузкия проток?

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
