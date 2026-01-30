Тръмп се вихри: Заплахи към Великобритания и Канада, Куба нямало да оцелее (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп за пореден път разгърна реторика на заплахи от търговско естество срещу дългогодишни съюзници на САЩ. Той го стори на поредната официална пресконференция на Белия дом. На прицел бяха Великобритания и Канада, защото обръщат поглед към Китай, както и Куба плюс Франция.
Китайската заплаха
След като вече взе на прицел Канада заради търговска сделка с Китай, сега Тръмп погледна по-сериозно и към Великобритания. Причината – британският премиер Киър Стармър също отиде на посещение в Китай. "Много е опасно за тях и дори по-опасно за Канада да влиза в търговски отношения с Китай. Справят се много лошо. Не може Китай да е отговорът. Първото, което Китай ще направи, е да каже на Канада да спре да играе хокей. На Канада няма да ѝ хареса", изтърси Тръмп:
Reporter: What do you think about the UK getting into business with China?— Clash Report (@clashreport) January 30, 2026
Trump: It’s very dangerous for them to do that, and it’s even more dangerous for Canada to get into business with China. Canada is not doing well.
They’re doing very poorly. And you can’t look at China… pic.twitter.com/WO3wyzaGye
Keir Starmer meets with Chinese Premier Li Qiang. pic.twitter.com/p5J5tVYDFz— Clash Report (@clashreport) January 29, 2026
Междувременно, президентът на САЩ заплаши да наложи още 25% мита на канадски стоки. Причината този път – Канада не иска да издаде лиценз на редица модели на Gulfstream. Заради това Тръмп заяви в социалната си мрежа Truth Social, че САЩ отнемат лицензите на всичката авиация, правена в Канада – докато Отава не лицензира Gulfstream. Отделно е заплахата за 25% мита:
Trump:— Clash Report (@clashreport) January 29, 2026
Based on the fact that Canada has wrongfully, illegally, and steadfastly refused to certify the Gulfstream 500, 600, 700, and 800 Jets, one of the greatest, most technologically advanced airplanes ever made, we are hereby decertifying their Bombardier Global Expresses,… pic.twitter.com/KtgrS7vuO2
Междувременно, Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която ще бъдат налагани мита на всички държави, които внасят петрол в Куба. Според Financial Times, Куба има резерви от петрол за само 15-20 дни. Самият Тръмп настоя: "Не мисля, че Куба ще оцелее" и то след изричен въпрос дали се опитва да унищожи Куба, на което той отговори: "Не знам"
Trump on Cuba:— Clash Report (@clashreport) January 30, 2026
I think Cuba will not be able to survive. pic.twitter.com/tj7PXnO8zZ
За капак Тръмп се подигра на френския президент Еманюел Макрон, твърдейки, че Макрон първо му казал, че не може да вдигне двойно цените на произвежданите във Франция лекарства, но след като Тръмп заплашил с 25% мита, Макрон бързо се съгласил:
Trump mocks Macron again:— Clash Report (@clashreport) January 29, 2026
I spoke with Macron; he was the first one. He was not at that time wearing sunglasses.
He said, “no, no Donald, I will not do it. You are asking for me to double the drug prices. I won’t even consider it.”
I said, “if you don’t do it, I am gonna… pic.twitter.com/Q3hAHKpmm0
