Тръмп се вихри: Заплахи към Великобритания и Канада, Куба нямало да оцелее (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп за пореден път разгърна реторика на заплахи от търговско естество срещу дългогодишни съюзници на САЩ. Той го стори на поредната официална пресконференция на Белия дом. На прицел бяха Великобритания и Канада, защото обръщат поглед към Китай, както и Куба плюс Франция.

Китайската заплаха

След като вече взе на прицел Канада заради търговска сделка с Китай, сега Тръмп погледна по-сериозно и към Великобритания. Причината – британският премиер Киър Стармър също отиде на посещение в Китай. "Много е опасно за тях и дори по-опасно за Канада да влиза в търговски отношения с Китай. Справят се много лошо. Не може Китай да е отговорът. Първото, което Китай ще направи, е да каже на Канада да спре да играе хокей. На Канада няма да ѝ хареса", изтърси Тръмп:

Междувременно, президентът на САЩ заплаши да наложи още 25% мита на канадски стоки. Причината този път – Канада не иска да издаде лиценз на редица модели на Gulfstream. Заради това Тръмп заяви в социалната си мрежа Truth Social, че САЩ отнемат лицензите на всичката авиация, правена в Канада – докато Отава не лицензира Gulfstream. Отделно е заплахата за 25% мита:

Междувременно, Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която ще бъдат налагани мита на всички държави, които внасят петрол в Куба. Според Financial Times, Куба има резерви от петрол за само 15-20 дни. Самият Тръмп настоя: "Не мисля, че Куба ще оцелее" и то след изричен въпрос дали се опитва да унищожи Куба, на което той отговори: "Не знам" - ОЩЕ: След заплахите на САЩ: Мексико спря петрола за Куба

За капак Тръмп се подигра на френския президент Еманюел Макрон, твърдейки, че Макрон първо му казал, че не може да вдигне двойно цените на произвежданите във Франция лекарства, но след като Тръмп заплашил с 25% мита, Макрон бързо се съгласил:

