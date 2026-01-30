Тръмп съди приходната агенция на САЩ за милиарди долари заради изтичането на данъчната му декларация

Американският президент Доналд Тръмп днес заведе дело за 10 млрд. долара срещу американската приходна агенция за нанесени вреди. Причината - не е успяла да предотврати изтичането в публичното пространство на данъчната му декларация по време на първия му мандат. Тръмп винаги е отказвал да оповести данъчната си декларация, за разлика от дългата традиция, установена от предшествениците му.

Делото, заведено днес от Тръмп, двама от синовете му и компанията му, е гражданско, а не от позицията му на президент. В него приходната агенция е обвинена, че не е успяла да защити личните му данни, като е позволила на данъчен служител да направи данъчната му декларация публична пред медиите, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Въпросният служител – Чарлз Литълджон, беше осъден за действията си през януари 2024 г. на пет години затвор.

Но защитата на Доналд Тръмп сега смята, че американската приходна агенция и министерството на финансите "имат задължение да пазят" данъчната му декларация, но "не са успели да предприемат задължителните предпазни мерки".

С това данъчните власти са причинили "финансови вреди и вреди върху репутацията му, публично унижение" и са "навредили на публичния имидж на президента Тръмп", посочват адвокатите му.

Жалбата се отнася за информация, публикувана от в. „Ню Йорк таймс“ през септември 2020 г. Тогава изданието написа, че Доналд Тръмп е платил само 750 долара федерални данъци през 2016 и 2017 г., и никакви през 10 от предишните 15 години заради частични до значителни загуби, декларирани от компаниите му.

