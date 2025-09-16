Тръмп увери, че Израел няма да нанася повече удари по Катар

Американският президент Доналд Тръмп каза, че не е бил предварително информиран от израелския премиер Бенямин Нетаняху за израелската атака срещу Катар миналата седмица, предаде Ройтерс. Изявлението на Тръмп идва, след като сайтът "Аксиос" съобщи, че Нетаняху е уведомил президента на САЩ за удара малко преди извършването му.

Белият дом заяви, че е бил уведомен едва когато ракетите вече са били във въздуха и това не е дало на Тръмп възможност да се противопостави на удара.

Американският президент увери, че Нетаняху няма да нанася повече удари по Катар, след безпрецедентната атака на Израел миналата седмица срещу лидерите на "Хамас" в Доха, пише БТА.

"Той няма да нанася повече удари по Катар", заяви Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет, след като Нетаняху отказа да изключи нови удари по време на среща с американския държавен секретар Марко Рубио в Йерусалим.

По-рано лидерите на близо 60 арабски и ислямски държави призоваха страните по света да преустановят продажбата на оръжие на Израел и да преразгледат дипломатическите и икономическите си връзки с еврейската държава, докато тя не прекрати войната си в Газа.