"CNN няма рейтинг заради хора като вас": Тръмп с нов залп по журналист (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп с нова атака по журналист, като този път обект на гнева му стана репортер на CNN. "Вие сте „най-лошият репортер. CNN няма рейтинги заради хора като вас. Познавам ви от 10 години и не мисля, че някога съм ви виждал да се усмихвате. Защо не се усмихвате? Защото не казвате истината. Вие сте много нечестна организация и те трябва да се срамуват от вас", заяде се Тръмп с журналиста от CNN. Още: "Евтаназирайте го веднага!": Тръмп за пореден път се нахвърли върху журналист

Припомняме, че това не е единственото досега заяждане на американския държавен глава с представител на медиите. Тръмп отново имаше наскоро проблем с журналист. Този път той се нахвърли върху Стивън Колбърт, водещия на The Late Show with Stephen Colbert по телевизионния канал CBS. На 24 декември, в навечерието на Коледа, Тръмп предложи на телевизията "да приспи" водещия, обявявайки, че това е "най-хуманното нещо, което могат да направят".

Личните си нападки към водещия Тръмп изля в своята социална плаформа Truth Social:

"Стивън Колбърт е жалък загубеняк, на когото му липсва талант или каквото и да е друго, необходимо за успех в шоубизнеса. (...) Стивън се храни с омраза и гняв – ходещ мъртвец! CBS трябва да го приспи, ВЕДНАГА, това е най-хуманното нещо, което могат да направят", написа Тръмп. CBS вече беше решила да спре "Късното шоу" - още през юли от медията обявиха, че предаването на Колбърт ще се излъчи за последно през май 2026 г. Явно обаче за Тръмп това не е достатъчно, защото в публикацията пише, че Колбърт няма никакъв рейтинг и предаването му само се е "влошило".

В края на ноември Тръмп нарече репортерка "глупава" след като тя му зададе въпрос за проверката на афганистански имигранти.

Пак през ноември той се разгневи на репортаж в "Ню Йорк Таймс", който се фокусираше върху възрастта му и нарастващите признаци на умора, и нарече авторката на статията "грозна". За друга журналистка пък използва определението "прасенце".

