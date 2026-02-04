Спорт:

"CNN няма рейтинг заради хора като вас": Тръмп с нов залп по журналист (ВИДЕО)

04 февруари 2026, 06:32 часа 372 прочитания 0 коментара
"CNN няма рейтинг заради хора като вас": Тръмп с нов залп по журналист (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп с нова атака по журналист, като този път обект на гнева му стана репортер на CNN. "Вие сте „най-лошият репортер. CNN няма рейтинги заради хора като вас. Познавам ви от 10 години и не мисля, че някога съм ви виждал да се усмихвате. Защо не се усмихвате? Защото не казвате истината. Вие сте много нечестна организация и те трябва да се срамуват от вас", заяде се Тръмп с журналиста от CNN. Още: "Евтаназирайте го веднага!": Тръмп за пореден път се нахвърли върху журналист

"Евтаназирайте го веднага!": Тръмп за пореден път се нахвърли върху журналист

Припомняме, че това не е единственото досега заяждане на американския държавен глава с представител на медиите. Тръмп отново имаше наскоро проблем с журналист. Този път той се нахвърли върху Стивън Колбърт, водещия на The Late Show with Stephen Colbert по телевизионния канал CBS. На 24 декември, в навечерието на Коледа, Тръмп предложи на телевизията "да приспи" водещия, обявявайки, че това е "най-хуманното нещо, което могат да направят".

Личните си нападки към водещия Тръмп изля в своята социална плаформа Truth Social:

"Стивън Колбърт е жалък загубеняк, на когото му липсва талант или каквото и да е друго, необходимо за успех в шоубизнеса. (...) Стивън се храни с омраза и гняв – ходещ мъртвец! CBS трябва да го приспи, ВЕДНАГА, това е най-хуманното нещо, което могат да направят", написа Тръмп. CBS вече беше решила да спре "Късното шоу" - още през юли от медията обявиха, че предаването на Колбърт ще се излъчи за последно през май 2026 г. Явно обаче за Тръмп това не е достатъчно, защото в публикацията пише, че Колбърт няма никакъв рейтинг и предаването му само се е "влошило".

В края на ноември Тръмп нарече репортерка "глупава" след като тя му зададе въпрос за проверката на афганистански имигранти.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Пак през ноември той се разгневи на репортаж в "Ню Йорк Таймс", който се фокусираше върху възрастта му и нарастващите признаци на умора, и нарече авторката на статията "грозна". За друга журналистка пък използва определението "прасенце". 

Още: Поредна обида на Тръмп към журналистка (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Доналд Тръмп САЩ CNN журналист
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес