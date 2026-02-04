Спорт:

Въпреки очакванията на Тръмп: Документалният филм за Мелания се оказа касов провал (СНИМКИ)

04 февруари 2026, 12:45 часа 391 прочитания 0 коментара
Американската технологична компания и световен лидер в онлайн рекламата и видео стрийминга Amazon заложи на голям бюджет, блясък и скъпоструваща сделка с документалния филм за Мелания Тръмп, но според специалисти филмът не успява да напълни залите и дотук се очертава като пълен касов провал. Според няколко медийни съобщения, Amazon е инвестирала приблизително 75 милиона долара в сделката, маркетинга и разпространението, но интересът на публиката е слаб.

Прогнозата на Доналд Тръмп, че билетите ще се разпродадат бързо преди премиерата, не се сбъднаха. Филмът е събрал само 7,04 милиона долара от 1778 кина в САЩ през първия си уикенд и също толкова слабо се представя извън САЩ. Във Великобритания филмът е дебютирал едва на 29-то място, с приходи от 32 974 паунда от 155 кина, а много от прожекциите са били пред празни или полупразни киносалони. В Австралия филмът се е класирал едва на 31-во място.

Снимка: Getty Images

Въпреки че Amazon е настроена позитивно за премиерата, наричайки я най-голямата премиера за документален филм през последните десет години, с изключение на концертните филми, представителите на филмовата индустрия са на друго мнение. Business Insider изчислява, че Amazon е загубила 75 милиона долара. Според The Guardian пък филмът трябва да събере около 100 милиона долара в световен мащаб, за да си върне инвестираните средства и да излезе на нула. За сравнение, големите пълнометражни филми от 2025 г. са спечелили по време на премиер премиерните си уикенди в САЩ често десетки или дори стотици милиони долари, посочва и Bild.

Снимка: Getty Images

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Доналд Тръмп филм Мелания Тръмп Amazon
