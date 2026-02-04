Радвам се, че съм далеч от цялата тази мръсотия: Бившата съпруга на Бил Гейтс коментира връзките му с Епстийн

Милиардерката и филантроп Мелинда Френч Гейтс заяви, че информацията, че бившият ѝ съпруг и съосновател на компанията "Майкрософт" Бил Гейтс е споменат в неотдавна публикуваните досиета "Епстийн", е извадила на повърхността спомени за "болезнени времена" от нейния брак. В интервю за подкаст на радио Ен Пи Ар тя заяви, че изпитва "невероятна тъга" заради твърденията за връзките на бившия ѝ съпруг с Епстийн и добави, че споменатите в досиетата хора, включително Бил Гейтс, трябва да понесат отговорност за това.

"Толкова се радвам, че съм далеч от цялата тази мръсотия", заяви Мелинда Гейтс, цитирана от Би Би Си. Двойката се разведе през 2021 г. след продължил 27 години брак.

Информацията, публикувана от американското Министерство на правосъдието, включва твърдение на Епстийн, че Бил Гейтс се е заразил с полово предавана болест. "Тези твърдения – от страна на един роптаещ, доказан лъжец (Епстийн) – са изцяло абсурдни и напълно неверни", заяви говорител на Бил Гейтс.

Според американски медии преди развода Мелинда Гейтс е била разстроена от връзките на съпруга си с Епстийн. След като раздялата им бе обявена, Бил Гейтс призна, че е имал връзка със служителка от "Майкрософт" през 2019 година.

Сред публикуваните от американското Министерство на правосъдието документи има два имейла от 18 юли 2013 г., на които изглежда автор е Епстийн, а адресат е Бил Гейтс, но не е ясно дали са били изпратени, посочва Би Би Си. В единия имейл подателят казва, че подава оставка от фондацията на Бил и Мелинда Гейтс и се оплаква, че му се е наложило да купи лекарства за Бил "за справяне с последиците от секс с руски момичета". Другият имейл започва с фразата "Драги Бил" и съдържа твърдения, че Гейтс се е опитал да прикрие предавана по полов път инфекция, включително от съпругата си Мелинда.

Бил Гейтс и представителите му от години омаловажават връзките му с Епстийн, посочва Би Би Си. Милиардерът твърди, че двамата са се срещали само за "няколко вечери", за да обсъдят филантропски проект, който така и не се е състоял.

