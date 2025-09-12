Войната в Украйна:

Тръмп недоволен от Нетаняху, преговорите с Хамас под риск

Белият дом изрази сериозни опасения, че усилията за възобновяване на преговорите между Израел и Хамас са сериозно застрашени след израелската атака срещу лидери на организацията в Катар тази седмица, предаде Politico. Президентът на САЩ Доналд Тръмп и най-близките му съветници са дълбоко разочаровани от премиера Бенямин Нетаняху, който е одобрил операцията и заплашва с нови удари. Американски официални лица се съмняват дали израелският лидер умишлено се опитва да саботира преговорите за примирие.

Влошаване на отношенията?

По информация от вътрешни източници, Израел не е уведомил предварително САЩ за удара, а предоставената информация е била недостатъчна, което е довело до напрежение с Катар — ключов партньор и "дом" на голяма американска военна база. В отговор Тръмп публично подчерта, че решението е било изцяло на Нетаняху и че едностранните удари срещу съюзници подкопават целите както на САЩ, така и на Израел за мир.

Катарският премиер ще посети Вашингтон и Ню Йорк в петък, където се очакват срещи с президента Тръмп, вицепрезидента Ванс, държавния секретар Марко Рубио и специалния пратеник Стив Уиткоф. Основните теми ще бъдат израелската атака, последствията за двустранните отношения и бъдещето на преговорите за примирие в Газа. Американският държавен секретар Марко Рубио вече е обсъдил с катарския премиер възможности за разширяване на отбранителното сътрудничество между двете страни.

Израелската атака предизвика критики от редица арабски страни, които са подкрепяли катарската медиация, като опасенията им са свързани с вътрешната стабилност в региона. Заплахите на Нетаняху да атакува всяка страна, приела представители на Хамас, допълнително усложняват усилията за посредничество и поставят под въпрос готовността на Хамас да се включи в диалог.

Катар заяви, че приоритетът му остава националната сигурност и суверенитет, засегнати от израелската операция. "Когато една страна бомбардира посредник в преговори, как те могат да бъдат валидни?" посочва анонимен катарски представител.

Събитието усложни регионалните отношения и засили напрежението между Израел, САЩ и арабските партньори, поставяйки под съмнение бъдещето на мира между Израел и Хамас.

Антон Иванов
