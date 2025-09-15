Нямат имунитет, където и да са: Нетаняху не изключва нови удари по “Хамас“ след Катар

Израелският премиер Бенямин Нетаняху не изключи възможността за нови удари по лидерите на Хама“ след атаката в Катар миналата седмица. Нетаняху заяви, че те няма да имат имунитет “където и да се намират“, съобщи Би Би Си, цитирана от БГНЕС. На съвместна пресконференция в Йерусалим с американския държавен секретар Марко Рубио, Нетаняху подчерта, че всяка държава има право „да се защитава и отвъд своите граници“. Решението на Израел да порази високопоставени лидери на Хамас в Доха, Катар – близък съюзник на САЩ – предизвика международно възмущение и критики от американския президент Доналд Тръмп. От Хамас съобщиха, че 6 души са били убити, но лидерите на движението са оцелели.

Участвали ли са САЩ в удара

Още: Израелският заместник-посланик привикан от ОАЕ заради удара по Катар

Запитан дали САЩ имат участие в удара, Нетаняху отговори пред журналисти: „Ние го направихме сами. Точка“.

Снимка Getty Images

Срещата между Рубио и Нетаняху се състоя в момент, когато арабските лидери провеждат среща на върха в подкрепа на Катар.

Премиерът на страната призова международната общност да спре да прилага „двойни стандарти“ и да накаже Израел.

Още: Тръмп недоволен от Нетаняху, преговорите с Хамас под риск

В отговор на въпрос на Би Би Си дали израелският удар е навредил на американските отношения в региона, Рубио заяви, че Вашингтон поддържа “силни връзки с нашите съюзници в Персийския залив“.

Катар е домакин на голяма американска военна база и играе ключова роля в посредничеството за прекратяване на войната в Газа, като служи като посредник в косвените преговори между Хамас и Израел.

Още: След атаката в Доха: Катар иска среща на върха на Арабската лига