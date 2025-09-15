Войната в Украйна:

Нямат имунитет, където и да са: Нетаняху не изключва нови удари по “Хамас“ след Катар

15 септември 2025, 16:01 часа 256 прочитания 0 коментара
Нямат имунитет, където и да са: Нетаняху не изключва нови удари по “Хамас“ след Катар

Израелският премиер Бенямин Нетаняху не изключи възможността за нови удари по лидерите на Хама“ след атаката в Катар миналата седмица. Нетаняху заяви, че те няма да имат имунитет “където и да се намират“, съобщи Би Би Си, цитирана от БГНЕС. На съвместна пресконференция в Йерусалим с американския държавен секретар Марко Рубио, Нетаняху подчерта, че всяка държава има право „да се защитава и отвъд своите граници“. Решението на Израел да порази високопоставени лидери на Хамас в Доха, Катар – близък съюзник на САЩ – предизвика международно възмущение и критики от американския президент Доналд Тръмп. От Хамас съобщиха, че 6 души са били убити, но лидерите на движението са оцелели.

Участвали ли са САЩ в удара

Още: Израелският заместник-посланик привикан от ОАЕ заради удара по Катар

Запитан дали САЩ имат участие в удара, Нетаняху отговори пред журналисти: „Ние го направихме сами. Точка“.

Снимка Getty Images

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Срещата между Рубио и Нетаняху се състоя в момент, когато арабските лидери провеждат среща на върха в подкрепа на Катар.

Премиерът на страната призова международната общност да спре да прилага „двойни стандарти“ и да накаже Израел.

Още: Тръмп недоволен от Нетаняху, преговорите с Хамас под риск

В отговор на въпрос на Би Би Си дали израелският удар е навредил на американските отношения в региона, Рубио заяви, че Вашингтон поддържа “силни връзки с нашите съюзници в Персийския залив“.

Катар е домакин на голяма американска военна база и играе ключова роля в посредничеството за прекратяване на войната в Газа, като служи като посредник в косвените преговори между Хамас и Израел.

Още: След атаката в Доха: Катар иска среща на върха на Арабската лига

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Бенямин Нетаняху Катар Марко Рубио война Израел
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес