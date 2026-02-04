Оставката на Румен Радев:

Заради опит за убийство на Тръмп: Доживотен затвор за мъж, дебнал го с пушка край голф игрището му

04 февруари 2026, 22:22 часа 220 прочитания 0 коментара
Райън Уесли Раут беше осъден на доживотен затвор. Той бе обвинен в опит за убийство на американския президент Доналд Тръмп. Случаят се разигра по време на предизборната кампания през септември 2024 г. Тогава Раут остана скрит в храсти за 12 часа близо до голф клуба на Доналд Тръмп във Уест Палм Бийч, насочвайки пушка към него.

Агенти на Сикрет Сървис успяха да забележат Раут край имението в Мар-а-лаго и откриха огън първи, след което той избяга. По-късно нападателят беше арестуван и изправен пред съда. 

Обвинителите поискаха максималното наказание поради внимателното планиране, липсата на съжаление и заплахата, която според тях той представлява за обществеността. Членове на журито го признаха за виновен по всички обвинения.

Атентати срещу Тръмп

Доналд Тръмп стана обект и на друг опит за покушение на 13 юли 2024 г., когато Томас Матю Крукс произведе няколко изстрела по време на предизборен митинг в щата Пенсилвания. Един от куршумите одраска дясното ухо на Тръмп.

