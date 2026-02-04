Заради опит за убийство на Тръмп: Доживотен затвор за мъж, дебнал го с пушка край голф игрището му

Райън Уесли Раут беше осъден на доживотен затвор. Той бе обвинен в опит за убийство на американския президент Доналд Тръмп. Случаят се разигра по време на предизборната кампания през септември 2024 г. Тогава Раут остана скрит в храсти за 12 часа близо до голф клуба на Доналд Тръмп във Уест Палм Бийч, насочвайки пушка към него.

Ryan Wesley Routh was sentenced to life in prison for attempting to assassinate Trump



In September 2024, Routh hid in bushes for 12 hours near Donald Trump’s golf club in West Palm Beach, aiming a rifle at him. Secret Service agents opened fire first — the attacker fled but was… pic.twitter.com/gLpGTDSkkE — NEXTA (@nexta_tv) February 4, 2026

Агенти на Сикрет Сървис успяха да забележат Раут край имението в Мар-а-лаго и откриха огън първи, след което той избяга. По-късно нападателят беше арестуван и изправен пред съда.

Обвинителите поискаха максималното наказание поради внимателното планиране, липсата на съжаление и заплахата, която според тях той представлява за обществеността. Членове на журито го признаха за виновен по всички обвинения.

Атентати срещу Тръмп

Доналд Тръмп стана обект и на друг опит за покушение на 13 юли 2024 г., когато Томас Матю Крукс произведе няколко изстрела по време на предизборен митинг в щата Пенсилвания. Един от куршумите одраска дясното ухо на Тръмп.