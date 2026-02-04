Войната в Украйна:

И Стивън Хокинг излезе отново в досиетата "Епстийн" - с твърдение, че е здраво забъркан

Световноизвестният физик Стивън Хокинг, който почина преди 8 години, отново се появи в досиетата "Епстийн". След като американското правосъдно министерство публикува 3 000 000 страници за Епстийн и най-вече имейлите, които е пращал и получавал, името на Хокинг се появи над 230 пъти, съобщава беларуската опозиционна медия NEXTA.

Още преди 2 години, съдебни документи хвърлиха светлина върху връзката между Хокинг и Епстийн. Хокинг е бил на острова на Епстийн, като има снимки за посещението му - през 2006 година. Тогава физикът участва на конференция на Карибите, финансирана от милиардера - още преди Епстийн да бъде уличен в сводничество за първи път.

Името на Хокинг излезе за пръв път публично заради мейл на Епстийн до осъдената му вече приятелка Гилейн Максуел. В мейла Епстийн моли Максуел да предложи пари на роднините и приятелите на Вирджиния Джуфре, която твърди, че е жертва на милиардера. С парите роднините и приятелите на Джуфре трябва "да бъдат убедени" да оспорят твърденията на Джуфре, че Хокинг е участвал в "оргия с непълнолетни момичета", както и за "вечеря с Клинтън", без обаче в мейла да има повече подробности.

В последните десетилетия на живота си Хокинг беше напълно парализиран заради нелечимо неврологично заболяване ASL.

Сега, новите документи от американското правосъдно министерство сочат, че Хокинг може и да се е "забавлявал сексуално" с осигурена от Епстийн жена. Твърдението е на трети човек, който пише електронно съобщение до Епстийн - дали е вярно тепърва трябва да бъде доказвано. Само твърдение гласи, че едно момиче казало, че правило секс с Хокинг.

