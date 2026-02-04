Войната в Украйна:

Доживотна присъда заплашва мъжа, опитал да убие Тръмп

04 февруари 2026, 13:27 часа 195 прочитания 0 коментара
Доживотна присъда заплашва мъжа, опитал да убие Тръмп

Мъж е изправен пред възможността да получи доживотна присъда заради опита си да извърши покушение срещу Доналд Тръмп на голф игрището му във Флорида, само месеци преди президентските избори в САЩ през 2024 г. 59-годишният Райън Рут беше признат за виновен в опит за убийство на тогавашния кандидат. Случаят представлява втория опит за посегателство срещу живота на милиардера в хода на кампанията, която го върна в Белия дом.

През септември 2024 г. агенти на Тайните служби подгонили Рут, след като го забелязали с оръжие в близост до голф игрището, където Тръмп е играл. Малко по-късно той е бил арестуван.

В края на съдебния процес Рут се е опитал да се намушка с химикалка, но охраната е успяла да го спре.

"Престъпленията на Рут безспорно оправдават доживотна присъда – в продължение на месеци той е предприемал конкретни действия, за да убие водещ кандидат за президент, демонстрирал е готовност да убие всеки, който се изпречи на пътя му, и оттогава не е изразил нито съжаление, нито разкаяние към жертвите си. Престъпленията, за които е осъден, отразяват внимателно планиране, продължителна предварителна подготовка и страхливо пренебрежение към човешкия живот“, посочват прокурорите в съдебен документ, цитиран от АФП.

По време на процеса Рут се е защитавал сам, пледирайки невинен и твърдейки, че никога не е имал намерение да нарани Тръмп или когото и да било другиго.

Доналд Тръмп стана обект и на друг опит за покушение на 13 юли 2024 г., когато Томас Матю Крукс произведе няколко изстрела по време на предизборен митинг в щата Пенсилвания. Един от куршумите одраска дясното ухо на Тръмп.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
