Тръмп: Весела Коледа на всички, включително и на изметта

Доналд Тръмп се възползва от празничния сезон, за да пожелае Весела Коледа „на всички, включително на изметта на радикалната левица“, визирайки своите демократични опоненти, които редовно обвинява, че са коренът на всяко зло, предаде италианската информационна агенция ANSA. „Весела Коледа на всички, включително на изметта на радикалната левица, която прави всичко възможно, за да унищожи страната ни, но се проваля с гръм и трясък“, заяви републиканският президент в социалната си мрежа Truth.

Икономика, социално напрежение и дори международни конфликти: Доналд Тръмп редовно обвинява Демократическата партия и по-специално бившия президент Джо Байдън за трудностите, пред които са изправени Съединените щати и светът.

В тази категория „радикална левица“ той с готовност включва, със своя язвителния си стил, всички демократи и политически опоненти, дори тези, считани за умерени или центристи.

Кой е "Лошият Дядо Коледа"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отбеляза Бъдни вечер, като разпита децата, които се обаждаха, за подаръците, които очакват с нетърпение, като същевременно обеща да не позволи на „лош Дядо Коледа“ да проникне в страната и дори намекна, че чорап, пълен с въглища, може би не е чак толкова лош.

По време на почивка в имението си Мар-а-Лаго във Флорида, президентът и първата дама Мелания Тръмп участваха в традицията да разговарят с младежи, които се свързват със Северноамериканското командване за аерокосмическа отбрана, което игриво проследява напредъка на Дядо Коледа по целия свят. „Искаме да се уверим, че Дядо Коледа е добър. Дядо Коледа е много добър човек“, каза Тръмп, докато говореше пред деца на 4 и 10 години в Оклахома.

„Искаме да се уверим, че той не е инфилтриран, че не инфилтрираме в страната си лош Дядо Коледа", пише ctvnews.